CICLISME
La Xallenge Duaigües espera 200 ciclistes
El circuit llarg de la prova d’Almatret serà de 42 quilòmetres i el curt, de 22
La Xallenge BTT David Duaigües, que va ser presentada ahir a la diputació de Lleida, celebrarà la dissetena edició diumenge vinent 1 de març a Almatret, on uns 200 participants es reuniran per participar en una prova ciclista en memòria de David Duaigües, un dels cinc bombers del Grup de Reforç en Actuacions Forestals (GRAF) morts en l’incendi d’Horta de Sant Joan del 2009. En la presentació van ser presents el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, l’alcaldessa de la localitat, Jennifer Nadal, i la membre de l’organització Montse Duaigües, que va explicar els detalls de la prova, que comptarà amb els dos tradicionals recorreguts de 42 i 22 quilòmetres i no té caràcter competitiu. El circuit llarg compta amb un desnivell positiu de 1.100 metres i està considerat de dificultat mitjana-alta. Per la seua part, el curt té un desnivell positiu de 450 metres i una dificultat mitjana-baixa. La sortida i arribada seran a la plaça Major i ambdós arrancaran a les 9.00.
Així mateix, Montse Duaigües, germana de David, va remarcar la seua importància en la història esportiva del municipi lleidatà. “La Marxa BTT d’Almatret es va iniciar tres anys abans d’aquesta Xallenge i el David va ser el creador, impulsor i organitzador. Fa vint anys no es feien proves de BTT a les terres de Ponent i ell va voler introduir-les al territori”, va apuntar.
L’organització comptarà amb uns cent voluntaris i l’alcaldessa de la localitat, Jennifer Nadal, va posar de relleu el seu paper. “Vull recalcar la participació de tots els veïns d’Almatret, especialment els membres del Club Ciclista i Excursionista d’Almatret. Fan un gran treball i han aconseguit fer d’aquest dia una fita memorable”, va remarcar en aquest sentit.
En aquesta mateixa línia es va manifestar Agustí Jiménez, que va recordar que els participants de l’esdeveniment passaran pels Tossals d’Almatret, l’Ebre i les antigues mines. “Iniciatives com aquestes fomenten hàbits saludables i donen visibilitat als nostres municipis”, va concloure el vicepresident de la corporació.
David Duaigües, gran impulsor de la BTT a la província de Lleida
La prova ciclista lleidatana s’organitza, per dissetena vegada, en honor a l’almatretà David Duaigües, un dels principals impulsors de les competicions de BTT a la província i creador de la marxa ciclista de la localitat, així com del Club Ciclista i Excursionista Almatret, entitat que presidia quan va morir de servei als vint-i-nou anys.La prova, com ja és tradició, passarà pel mirador que porta el seu nom, on una escultura de la seua figura presideix les vistes del territori, un dels principals atractius de la Xallenge.