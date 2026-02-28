HÍPICA
El genet Albert Hermoso obre la temporada amb 2 podis
Albert Hermoso va arrancar aquest cap de setmana la temporada amb dos segons llocs en el primer concurs complet internacional de l’any, celebrat a Mata Don Duque (Portugal).
En el concurs de quatre estrelles curt, el genet d’Os de Balaguer va aconseguir una gran remuntada a cavall de l’euga Coca AA, que feia el seu debut internacional. Després d’una bona actuació en la doma, que el situava en quarta posició, dos faltes en el concurs de salt li feien baixar fins a l’últim lloc. Tanmateix, un excel·lent recorregut de cros, sense penalitzacions i dins de temps, li van permetre remuntar fins a la segona posició final.
En el concurs de dos estrelles curt, Hermoso, ara sobre Italia Jolly Jumper, també debutant, va completar una altra remuntada. Va començar vuitè en la doma, va pujar al quart lloc en el salt i va acabar segon després d’un gran cros.