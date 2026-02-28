MOTOCICLISME
Bezzecchi regna en els lliures oficials i Marc Márquez és segon en el Gran Premi de Tailàndia de MotoGP
L’italià bat rècords mentre que Àlex només va poder ser sisè
L’italià Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) va enviar ahir un clar avís a tots els seus rivals en la pràctica oficial del Gran Premi de Tailàndia de MotoGP que es va disputar al circuit de Buriram, a l’establir un nou rècord absolut. El transalpí va rodar en 1:28.526, un registre amb què batia el rècord de la pole position del 2024 que va establir el seu compatriota Francesco Pecco Bagnaia en 1:28.700, i també el que va aconseguir fa una setmana en els tests realitzats en aquest mateix circuit, quan va marcar un 1:28.700.
Malgrat no sentir-se còmode en cap moment, el vigent campió del món de MotoGP, Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), va acabar en la segona posició, a quatre dècimes de Bezzecchi, amb 1:28.947.
Des dels primers instants de la pràctica oficial, Bezzecchi ja va deixar clar que era un dels favorits a ser el més veloç al rodar en 1:29.192, que ja era més ràpid que el temps matinal que ell mateix va firmar (1:29.346).
Rere la seua estela es va col·locar en primera instància Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que després seria superat per l’italià Fabio di Giannantonio, que es va aprofitar d’una davallada de Marc per superar-lo. El vigent campió no estava còmode i va arribar a descendir fins a la dotzena plaça, just quan el cel sobre Buriram començava a enfosquir-se i amenaçava pluja, la qual cosa podia sorprendre més d’un pilot a l’hora d’aconseguir el pas a la segona classificació directa.
Per aquest motiu, Marc Márquez es va afanyar a sortir del seu taller per intentar una volta ràpida que li garantís una posició en la segona classificació. Va començar marcant parcials de volta ràpida en el primer, però en el tercer es va colar en la frenada i va haver d’avortar aquest primer intent.
Però el campió no va desistir en el seu afany i, en el divuitè gir, amb un temps d’1:29.521, va aconseguir ascendir fins la quarta posició, darrere d’Acosta i davant del seu germà Àlex. Faltaven encara 20 minuts de sessió i el pilot de Cervera encara milloraria el seu registre per acabar la jornada segon, a 4 dècimes d’un inabastable Bezzecchi, mentre que Àlex finalitzava sisè, a gairebé un segon de l’italià.