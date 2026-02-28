FUTBOL
Doblet històric a Europa de golejadors lleidatans
Omar Janneh i Jesús Imaz van marcar el mateix dia a la Conference League
Per primera vegada en la història, dos jugadors nascuts a la província de Lleida van anotar un gol el mateix dia en una competició europea. Els protagonistes van ser Omar Janneh (Lleida, 2006), que va marcar davant del Sigma Olomuc, i Jesús Imaz (Lleida, 1990), que va fer el mateix davant de la Fiorentina. Ambdós gols van arribar en el play-off de la Conference League i cap va servir perquè els seus equips–el Lausanne Sports i Jagiellonia Bialystok, respectivament– aconseguissin classificar-se.
Europa va tornar a vibrar amb dos gols lleidatans en una mateixa jornada disset anys després de l’última vegada, quan Bojan i Joan Capdevila van fer el mateix, en dies diferents, durant la jornada 3 de la fase de grups de la Champions League el 2009. El de Linyola va anotar un doblet en el triomf del Barça per 0-5 davant del Basel, mentre que el de Tàrrega va marcar un tant en el triomf del Vila-real contra l’Aalborg danès (6-3).
Per la seua part, Omar Janneh es va estrenar com a golejador en una competició europea. El del Segrià va anotar l’1-1 davant del Sigma Olomuc txec en un partit que el Lausanne va acabar perdent per 1-2 i va certificar la seua eliminació (2-3). Tot i així, el del planter de l’Atlètic Segre, que va arribar a l’equip suís el passat mes de gener procedent de l’Atlètic de Madrid, està firmant una gran temporada i ja porta 5 gols i 2 assistències en tan sols 9 encontres.
Al seu torn, Jesús Imaz, màxim golejador lleidatà en competicions europees amb 13 gols, es va convertir en el jugador més veterà a marcar a Europa. Amb 35 anys i 5 mesos va superar Genís Soldevila (Balaguer, 1987). El de Lleida va tancar la victòria del Jagiellonia davant de la Fiorentina (2-4) en el minut 118. Tanmateix, el 0-3 de l’anada a favor dels italians va deixar fora l’equip polonès de la Conference League. Igual que Janneh, Imaz continua brillant lluny de casa. L’exjugador del Lleida Esportiu, que és el màxim golejador en la història del Jagiellonia (109) i el segon estranger amb més gols en la història de la Lliga polonesa (107), porta 16 gols i 9 assistències en 35 partits. A més, té el seu equip líder i intentarà revalidar el títol de Lliga, que ja va guanyar el 2024.