BÀSQUET
L’Hiopos Lleida lliga un altre base per al futur
Adrià Rodríguez, actualment als Washington State Cougars de l’NCAA
L’Hiopos Lleida, que ahir va fer oficial el fitxatge del base barceloní Dani Garcia, que arriba en qualitat de cedit per l’UCAM Múrcia fins a final de temporada, té ja lligat un altre base, en aquest cas per a la pròxima campanya. Es tracta del també barceloní Adrià Rodríguez, de 22 anys i 1,94 metres d’altura que actualment està jugant als Washington Cougars de l’NCAA.
El club, que segons apuntava ahir @lclemente_23 té molt avançades les negociacions, portava des d’abans de l’estiu passat seguint el jugador de Sant Just Desvern, en aquell moment enrolat al Lucentum Alacant de la LEB Or. Llavors no es va poder concretar el fitxatge perquè el barceloní, format al planter del Cornellà i del Barça, va decidir provar sort a la Lliga universitària nord-americana, on està fent una mitjana de 3,5 punts, 3,3 assistències i 3,4 rebots després de 30 partits disputats.
Segons ha pogut saber aquest diari, les dos parts han arribat ja a un acord verbal, però la firma del contracte, que el lligarà per a les dos o tres pròximes temporades, no es podrà firmar fins que conclogui el curs als Estats Units.
Internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola, Rodríguez ha militat al Barça (EBA), Narrava (LEB Plata) i Alacant (LEB Or).
Per la seua part, Dani Garcia, de 28 anys, es va desplaçar ahir a Lleida per passar la protocol·lària revisió mèdica abans de firmar el contracte de cessió fins al final de la present campanya, encara que amb una opció de traspàs si el Múrcia decideix prescindir dels seus serveis.
El jugador barceloní va tornar ahir mateix a Múrcia per temes personals i està previst que ja s’entreni amb l’Hiopos dilluns vinent.
Paulí i Oriola vencen amb Espanya i Golomán cau amb Hongria
Els dos jugadors de l’Hiopos que participen en aquesta segona Finestra FIBA van tenir sort dispar ahir. Mentre que Paulí va aconseguir la victòria amb Espanya, que va passar per sobre d’Ucraïna (66-86), l’Hongria de Golomán va caure in extremis amb França (71-74). El gironí va aportar 7 punts, 2 rebots i 2 assistències, i el magiar, 7 punts i 6 captures. Amb Espanya també va jugar el targarí Pierre Oriola, que va firmar 8 punts i 5 rebots.