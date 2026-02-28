SEGRE

FUTBOL

María Amaya, intervinguda amb èxit de la lesió

Es va trencar el lligament creuat intern

María Amaya, somrient després de l’operació al genoll esquerre. - SE AEM

María Amaya, somrient després de l’operació al genoll esquerre. - SE AEM

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Segons va informar ahir l’AEM, l’extrem esquerra María Amaya va ser operada amb èxit de la lesió al lligament creuat anterior de la cama esquerra que va patir durant el duel del conjunt lleidatà davant del Deportivo Alabès (1-3), la qual cosa li farà perdre’s el que queda de temporada. La jugadora va ser intervinguda a la seua Màlaga natal, encara que el procés de recuperació el passarà a Lleida. El club lleidatà no va especificar el temps de recuperació i va assegurar en el comunicat que “la seua evolució marcarà el temps de baixa”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking