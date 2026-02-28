FUTBOL
María Amaya, intervinguda amb èxit de la lesió
Es va trencar el lligament creuat intern
Segons va informar ahir l’AEM, l’extrem esquerra María Amaya va ser operada amb èxit de la lesió al lligament creuat anterior de la cama esquerra que va patir durant el duel del conjunt lleidatà davant del Deportivo Alabès (1-3), la qual cosa li farà perdre’s el que queda de temporada. La jugadora va ser intervinguda a la seua Màlaga natal, encara que el procés de recuperació el passarà a Lleida. El club lleidatà no va especificar el temps de recuperació i va assegurar en el comunicat que “la seua evolució marcarà el temps de baixa”.