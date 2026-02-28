FUTBOL
Nou desacord entre l’Atlètic Lleida i el Lleida CF
El primer va demanar registrar l’escut de la UE Lleida i el segon estudia mesures
La relació habitualment tensa entre Atlètic Lleida i Lleida CF està immersa en un altre conflicte, ara per l’escut. Segons ha pogut ratificar SEGRE, el Club Esportiu Atlètic Lleida 2019 va demanar, el 21 de juliol de l’any passat, a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques el registre de l’escut de la UE Lleida.
La sol·licitud, que encara no està aprovada, apareix al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial publicat el 28 de l’octubre passat, i fa poques setmanes el Lleida CF, a través del seu Consell Social, va conèixer la situació i ara estudia mesures legals, al considerar que l’escut de la UE Lleida genera “una evident confusió” amb les seues marques registrades.
L’Atlètic Lleida, contactat per SEGRE, va justificar la decisió perquè, davant de la incertesa pel futur del Lleida CF a l’estiu, “vam voler assegurar-nos que l’escut del club més històric de la ciutat no caigués en mans de ningú de fora i per això vam fer la sol·licitud”. “Mai hi ha hagut cap intenció de suplantar ningú”, va afegir el club de Cappont.
Arran de l’obligat canvi de nom de Lleida Esportiu a Lleida CF, per la impugnació de la marca per part de Club Esportiu Agrupació Esportiva Lleida de Futbol –entitat que va registrar els noms d’Atlètic Lleida i Unió Esportiva Lleida–, el club presidit per Pereira té, per un període de deu anys, dos escuts a l’oficina de registres: l’actual amb les paraules Lleida CF, acceptat com la Marca Núm. 4.210.885, i un altre d’idèntic però sense cap lletra (Marca Núm. 4.210.881), ambdós aprovats entre octubre i novembre de 2023.
D’altra banda, 97 socis del Lleida CF aniran en autobús al Narcís Sala per veure gratis el partit de demà entre Sant Andreu i Atlètic Lleida. A més, els abonats blaus que viatgin pel seu compte entraran gratis si presenten el seu carnet.
Identificant els pioners de la història de la Unió Esportiva Lleida
El periodista lleidatà Oriol Jové està realitzant un treball de documentació sobre els pioners de la UE Lleida, des de la seua fundació com a Lérida Balompié el 1939, a fi de recopilar tota la seua informació personal i tenir arxivades les dades de tots els jugadors de l’entitat.
En aquest sentit, Jové posa a disposició de familiars o coneguts que puguin facilitar qualsevol tipus d’informació personal (com data i lloc de naixement o nom complet) al correu fotosuelleida@gmail.com.