FUTBOL
Sorteig assequible del FC Barcelona a la Champions
Evita el PSG en els vuitens i s’enfrontarà al Newcastle, en una part del quadre sense cap altre campió europeu. Madrid i Manchester City tornaran a veure’s les cares
El FC Barcelona disputarà els vuitens de final de la Lliga de Campions davant del Newcastle, a l’evitar en el sorteig l’encreuament amb el París Saint-Germain. En el mateix costat del quadre, en el qual no hi ha cap altre campió de la Champions, l’Atlètic de Madrid també va esquivar el Liverpool i es jugarà el pas a quarts davant del Tottenham, mentre que Reial Madrid i Manchester City repetiran el que ja és un clàssic continental, ja que serà la cinquena temporada seguida en què s’enfronten.
El sorteig celebrat a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa), amb la mà innocent d’Ivan Rakitic, exjugador del Barcelona –amb qui va guanyar la Champions 2015–, va oferir aquest triple duel entre LaLiga i la Premier, a banda de la repetició de la final del Mundial de Clubs del 2025 entre el PSG i el Chelsea, resolta del costat anglès a Nova York.
El quadre també va confirmar que no hi podrà haver un Reial Madrid-Barça ni un derbi madrileny fins a la final, el 30 d’agost al Puskas Arena, encara que sí que podria donar-se un duel de quarts entre blaugranes i blanc-i-vermells. Els blancs van per la part plata del quadre, com la defineix la UEFA, i el Barça i l’Atlètic, per la blava.
Per al Barcelona que dirigeix Hansi Flick, l’amenaça del PSG va desaparèixer en el sorteig i va quedar aparellat amb un rival menys exigent que el vigent campió, al qual ja va derrotar a domicili (1-2) en la primera jornada de la fase Lliga. Quatre victòries i una sola derrota reforcen el paper de favorit dels blaugranes. Jugaran l’anada a Anglaterra dimarts 10 de març i la tornada al Camp Nou, el dimecres 18.
El Newcastle, que va assolir els vuitens després d’un play-off assequible davant del Qarabag àzeri, va ser dotzè en la primera fase amb 14 punts, només dos menys que el Barcelona. A la Premier League ocupa l’onzena plaça, a 25 punts del liderat de l’Arsenal, que s’enfrontarà al Bayer Leverkusen en els vuitens de final europeus. El rival del guanyador d’aquesta última eliminatòria serà l’equip que superi l’encreuament entre Bodo/Glimt i Sporting de Portugal, que completa el bàndol del quadre en el qual hi ha el Barça, a priori el de menor dificultat.
En l’altre, a més del Reial Madrid-Manchester City, es disputaran el Galatasaray-Liverpool, el PSG-Chelsea i l’Atalanta-Bayern de Múnic, amb molts dels aspirants a aixecar l’Orelluda a Budapest.
Després de recuperar el primer lloc la passada jornada aprofitant la punxada del Reial Madrid davant de l’Osasuna, el Barça afronta el doble repte de guanyar el tercer classificat a l’Spotify Camp Nou fent un pas endavant en el seu joc abans d’afrontar, dimarts, la tornada de semifinals de Copa davant de l’Atlètic de Madrid.
Si vol jugar per segon any consecutiu la final de la competició del KO, el defensor del títol tindrà la difícil missió de remuntar un 4-0 en contra. “Difícil, però no impossible”, va insistir Flick en una setmana en què va conèixer la baixa per lesió de Frenkie de Jong durant un mes i mig.
“Tenim qualitat, diferents opcions amb què funcionar. Jo no miro els que no poden jugar, sinó els que sí; no vull parlar gaire dels lesionats per no buscar excuses”, va afirmar l’alemany sobre l’absència del neerlandès, encara que va lloar que “la seua qualitat és difícil de substituir”.
A més, va assenyalar que “volem mostrar la nostra millor versió” davant d’un Vila-real que encadena dos victòries i va recordar que “el partit de la primera volta el vam guanyar amb sort (0-2), van tenir moltes oportunitats”.
Els apunts
- El Barça vol un triomf davant del Vila-real en el centenari de Flick: El Barça, líder de LaLiga, vol celebrar avui (16.15) amb un triomf els 100 partits del tècnic Hansi Flick a la banqueta blaugrana davant d’un rival, el Vila-real de Marcelino García Toral, que encadena dos victòries com a visitant contra el conjunt de Flick, que va reconèixer que “és un honor entrenar el Barça” i es va mostrar obert a renovar.
- Es manté el partit el dia d’eleccions: Les dates de l’eliminatòria davant del Newcastle permeten que el Barça-Sevilla es mantingui el dia de les eleccions, el diumenge 15 de març (16.15). Tanmateix, el matx anterior, a San Mamés davant de l’Athletic Club, passarà de diumenge 8 (16.15) al dissabte 7, a les 21.00.
- El Barça, líder europeu en venda de samarretes: Segons un estudi de la UEFA, el Barça va liderar el 2025 el rànquing de facturació per la venda de samarretes i marxandatge a nivell europeu, amb 277 milions d’euros en ingressos, per sobre del Reial Madrid (231).
- Benfica suspèn cinc socis per racisme: El Benfica ha suspès cinc socis per comportament racista durant el partit contra el Reial Madrid, quan Vinícius va acusar Gianluca Prestianni de dir-li “mico”.
- Betis-Panathinaikos i Celta-Lió a vuitens: El Betis i el Celta s’enfrontaran al Panathinaikos i a l’Olympique de Lió, respectivament, en els vuitens de final de l’Europa League, mentre que el Samsunspor turc serà el rival del Rayo a la Conference.
- Flick admet el nou càstig per arribar tard: Flick va admetre ahir que, a proposta dels capitans, va canviar el càstig de no jugar d’inici si un jugador arribava tard a una xarrada i ara imposa una multa de 40.000 euros, que fins ara no ha pagat ningú.