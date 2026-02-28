HOQUEI
El Vila-sana visita el Trissino per certificar la primera plaça del grup
Ja està classificat per a la Final Four
El CP Vila-sana es mesurarà avui (20.30) a l’Hoquei Trissino italià a domicili en un partit clau perquè pugui certificar la primera plaça del grup A de la Champions League femenina. Les del Pla d’Urgell arriben al matx primeres amb 12 punts, els mateixos que el Telecable, que és segon. El Vila-sana té el goal average guanyat al conjunt de Gijón, que va ser el seu últim rival a l’OK Lliga en un duel que va acabar amb triomf lleidatà (2-6) i si no comet cap error assegurarà la primera plaça.
Aquest és l’objectiu principal de l’equip que, segons va apuntar el seu entrenador en la prèvia, Lluís Rodero, “té l’obligació de competir en cada partit i lluitar per la primera posició”.
S’enfrontaran al Trissino, que és últim del seu grup i encara no ha guanyat cap partit europeu a la present campanya. Tot i així, Rodero no es fia i va assegurar que “afrontem el duel amb molt respecte, ja que tindran la motivació de voler puntuar”.
Per la seua part, el Pons Lleida visita avui (20.00) un Cerdanyola renovat, en el qual Raúl Castillo, substitut de l’exentrenador Jordi Mir, s’estrenarà a la banqueta del conjunt del Vallès Occidental.
Els lleidatans, que venen de guanyar el Shum (3-2) i porten quatre jornades sense perdre, arribaran al duel en vuitena posició amb 25 punts. En canvi, el seu rival arriba necessitat de punts després d’encadenar cinc derrotes que l’han deixat en dotzena posició, a dos punts de la salvació.
El conjunt lleidatà continua immers en la seua batalla pel play-off i el seu tècnic, Edu Amat, va remarcar en la prèvia del partit que “hi ha un bloc de tres partits (Shum, Cerdanyola i Ribas) en els quals és clau sumar els nou punts”.