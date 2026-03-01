Bany de masses a Joan Laporta en la seua visita a Mollerussa
El president del FC Barcelona ha visitat als socis lleidatans en el marc de la seua nova gira electoral
Joan Laporta s'ha desplaçat aquest diumenge al matí a Mollerussa per presentar la seva campanya de reelecció 'Defensem el Barça', on ha estat rebut amb una multitudinària ovació per part dels socis del club. El mandatari blaugrana ha ofert una xerrada davant l'afició lleidatana i ha atès els mitjans de comunicació per valorar la seva gestió durant els darrers cinc anys al capdavant de l'entitat.
Durant la seva intervenció, Laporta ha destacat que el barcelonisme a Lleida està en estat pur, amb un sentiment "molt fort, molt potent i molt profund" present a Mollerussa i tota la Terra Ferma. El president ha expressat el seu agraïment als barcelonistes de la província, especialment de municipis com Mollerussa, Vilanova de Bellpuig i Vila-sana, per la seva contribució a l'estabilitat institucional del club. "Tot el que diem de l'estabilitat institucional ha estat fonamental per recuperar el Barça i retornar a l'alegria del barcelonisme durant aquests cinc anys", ha afirmat.
Acompanyat de diversos membres de la seva candidatura, Laporta ha fet balanç dels principals èxits de la seva gestió. El president ha remarcat la recuperació econòmica del club, l'avenç de les obres del Spotify Camp Nou i el retorn a l'estadi, així com les incorporacions de Hansi Flick a la banqueta i Deco als despatxos. "Estem molt orgullosos de tot el que estem aconseguint i que el Barça continuï sent propietat del seu soci i de la seva sòcia", ha declarat.
Compromís amb el futbol català
Preguntat sobre la situació del futbol a la província de Lleida, que actualment no compta amb cap equip a Segona Divisió, Laporta ha manifestat la predisposició del Barça a col·laborar amb els clubs catalans. "Sempre ens veuran un club col·laborador", ha assegurat, tot i que ha recordat les dificultats econòmiques que ha hagut d'afrontar l'entitat. El president ha promès que, amb la consolidació de la recuperació del club, podran ser "més col·laboratius i més generosos" amb els equips del territori.
Elogis a Lamine Yamal després del hat-trick
Laporta també ha valorat l'actuació de Lamine Yamal, que ahir va anotar el seu primer hat-trick amb el Barça en la victòria per 4-1 contra el Villarreal. "És un geni, un jugador molt compromès que està fent història amb el Barça", ha manifestat el president del jove davanter format a la Masia. Sobre els tres gols, Laporta s'ha decantat pel segon com el més espectacular, tot i que ha valorat la importància de tots tres.
El candidat ha agraït la feina de Hansi Flick i de tota la plantilla, que segons ell són "els artífices que el barcelonisme estigui content". Laporta ha mostrat la seva confiança en la remuntada de dimarts contra l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei, després del 4-0 de la primera volta. "Tinc la convicció i la seguretat que tenim un equip que pot fer la remuntada", ha assegurat, tot i reconèixer que "no serà fàcil".
Defensa de la seva presència a la grada
Respecte a les imatges que el van mostrar fent una botifarra durant el partit d'ahir, Laporta ha explicat que es va deixar portar per l'emoció del moment. "Espero no haver molestat a ningú, no era la meva intenció, però era un moment d'eufòria", s'ha justificat. El president també ha parlat de la seva comoditat a la grada: "He estat més vegades a la grada que al palco, porto el Barça a la sang des dels 5 anys", ha recordat, afirmant que per a ell l'afició és "un hàbitat natural".