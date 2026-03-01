FUTBOL
El Borges acusa les baixes i cau davant del Castellar
Els de Mena no aprofiten les derrotes dels seus rivals i continuen penúltims
El Borges, molt minvat per les baixes de fins a vuit dels jugadors de la plantilla, no va tenir opcions davant d’un bon Castellar, que va mostrar el perquè de la seua bona ubicació a la taula calsificatoria, i va caure derrotat davant de la seua afició (0-2).
Els visitants van mostrar el seu millor moment de forma i van ser superiors a un Borges que encara que no va abaixar mai els braços amb prou feines va poder crear accions de perill davant de la porteria del Castellar. En el minut 13 Merino va avançar els barcelonins al batre Sánchez per col·locar el 0-1. L’intent de reacció local mai va donar la sensació de poder fer mal a la saga visitant, que es defensava sense problemes i continuava freqüentant l’àrea de Sánchez. El Borges no va trobar el camí cap al gol, però el seu rival va tornar a encertar en el minut 24 amb una bona acció d’Expósito per establir el 0-2.
Després del pas pels vestidors i malgrat els canvis introduïts per la banqueta local, la situació no va canviar i el Castellar va continuar dominant, amb el suport del seu còmode avantatge de dos gols, que haurien pogut ser més perquè els visitants van estavellar dos pilotes als pals que bé podrien haver augmentat la renda.
Amb aquesta derrota, i a falta de deu jornades per al final del campionat, els de Mena desaprofiten les entrepussades dels seus rivals directes en la jornada per sortir de la zona de descens i segueixen classificats en la penúltima posició empatats amb el Sants, que va perdre a casa davant del Singuerlín (0-3), un punt per sobre del cuer Parc i a tres punts del Joanenc, que va caure al seu terreny (0-1) davant del Balaguer. La propera setmana el Borges espera anar recuperant efectius per visitar amb garanties l’Alpicat.
El Tàrrega, a prolongar el bon moment de forma
Després de la victòria del Balaguer a Sant Joan de Vilatorrada i les derrotes del Borges a casa i l’Alpicat a Barcelona, el Tàrrega visitarà aquesta tarda el Catllar per provar d’obtenir un nou resultat positiu que li permeti sumar punts que l’atansin al capdavant de la classificació.