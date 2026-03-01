HOQUEI
Golejada i campió de grup
El Vila-sana no falla, torna a atropellar el Trissino i es mesurarà en semifinals de la Final Four al Fraga. Salvanyà, amb un doblet, Florenza, Agudo, Victòria Porta i Pastor van firmar els gols
El Club Patí Vila-sana va fer bons els pronòstics i va tornar a golejar el Trissino, aquesta vegada en terres italianes per un contundent 0-6, una victòria que el referma com a campió de grup de la Champions League, per la qual cosa es mesurarà en les semifinals de la Final Four al Fraga, que ahir va guanyar el Palau per acabar segon de l’altre grup (vegeu el desglossament). Les lleidatanes, que arribaven a aquesta última jornada empatades a punts amb el Telecable Gijón, encara que amb l’average favorable, necessitaven la victòria davant del quadre italià per no dependre de l’altre resultat, malgrat que la derrota de les asturianes, que es va conèixer al cap de poc de començar el duel a Trissino, deixava ja el matx en un simple tràmit.
És per això que potser les de Lluís Rodero no van començar gaire entonades i van permetre que el Trissino arribés amb perill en més d’una ocasió. De fet, les italianes van forçar un penal als 11 segons que Tamiozzo es va encarregar d’executar, però va topar amb Coelho, ahir titular i que va resoldre qualsevol contratemps. Les lleidatanes van tardar a assentar-se. Un pal de Salvanyà als 14 minuts va ser el preludi del 0-1 que va firmar Victòria Porta des del punt de penal. En el tram final de la primera meitat, el Vila-sana va tenir ocasions per incrementar el seu compte, especialment de la mateixa Salvanyà i Florenza, però no va ser fins a la segona part que el joc es va trencar.
Als 30 segons de reprendre’s el duel, Florenza va aprofitar un rebuig de la portera local per anotar el 0-2. A partir d’allà, el domini de les del Pla d’Urgell es va fer més evident i les ocasions es van succeir sense parar. Salvanyà va firmar un doblet en tot just quatre minuts que deixava el duel ja vist per a sentència. A la festa golejadora es van afegir Luchi Agudo, que va anotar de fort tret en el 35, i Laura Pastor, que va arredonir la golejada a quatre minuts del final.
Lluís Rodero es va mostrar, al final de l’enfrontament, molt satisfet amb l’actitud mostrada pel seu equip, encara que va reconèixer que no van entrar gaire bé en el partit. “Potser la falta de motivació, al tenir-ho pràcticament fet, ha pogut afectar, però hem fet un bon partit, sobretot a la segona meitat. Havíem de fer el nostre treball per acabar primeres de grup, aquest era l’objectiu i ho hem aconseguit”, va assenyalar el tècnic del Vila-sana, a qui no preocupa el rival que li ha tocat en semifinals, el Fraga. “És igual el rival que ens hagi tocat, perquè si nosaltres estem bé no em preocupa el rival.”