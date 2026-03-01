FUTBOL
L’Atlètic Lleida nega usurpar la identitat
Al demanar registrar l’escut de la UE Lleida. El Lleida CF li exigeix desistir
Atlètic Lleida i Lleida CF es van creuar ahir comunicats, acusant aquest últim el primer de deslleialtat institucional i exigint-li que desisteixi de la sol·licitud de registre de l’escut de la UE Lleida. Per la seua part, el club de Cappont va rebutjar de forma contundent qualsevol intent de falsejament d’identitat o apropiació històrica. La reacció es produeix també després de la informació publicada per SEGRE, que va revelar que el passat 21 de juliol l’Atlètic Segre va sol·licitar davant de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques el registre de l’esmentat emblema. El comunicat de l’Atlètic Lleida va subratllar que, en el seu moment, el nom UE Lleida va ser adquirit quan es trobava legalment disponible, amb l’objectiu –segons va defensar– de preservar-lo després d’haver quedat sense protecció per part d’anteriors gestors. En la mateixa línia, va justificar la sol·licitud de registre de l’escut com una mesura preventiva per garantir la seua protecció jurídica. El club de Cappont va assegurar que no ha utilitzat ni utilitzarà el nom ni l’escut de la UE Lleida mentre el Lleida CF continuï en actiu i competint. “No hi ha cap voluntat d’interferir en la seua activitat ni de generar confusió”, assenyala l’escrit. Així mateix, l’entitat considera que els desacords entre clubs s’han de resoldre mitjançant el diàleg directe i no a través de comunicats públics que, segons el seu parer, contribueixen a augmentar la tensió. En aquest sentit, reitera la disposició de mantenir una reunió per aclarir qualsevol discrepància i rebaixar el clima de confrontació. Finalment, l’Atlètic Lleida va lamentar que se li exigeixi respecte institucional mentre, segons afirma, des de canals oficials del Lleida CF es va animar recentment els seus aficionats a assistir avui al partit que jugarà l’equip del Ramon Farrús al camp del Sant Andreu per recolzar el rival. Segons el parer del club que presideix Xavier Bartolo, aquest tipus d’iniciatives resulten contradictòries amb l’apel·lació al respecte i no afavoreixen l’estabilitat del futbol lleidatà.
Repte gegant al Narcís Sala per redreçar el rumb
L’Atlètic Lleida afronta avui (18.00/Lleida en Joc/Esport3) la visita al Sant Andreu, segon classificat, sense marge d’error però amb “optimisme i il·lusió”, segons va explicar el tècnic de l’equip lleidatà, Jordi López. Els del Segrià són catorzens amb 23 punts, a 6 del play-out i 8 de la salvació directa, després d’encaixar dos empats i una derrota en els últims tres encontres. Resultats insuficients per a un equip que porta 22 jornades consecutives a la zona de descens. Els lleidatans venen d’empatar davant del Barbastre (3-3) al Camp d’Esports i s’enfrontaran a un equip que porta 10 jornades sense perdre, ha aconseguit tres triomfs consecutius les últimes tres jornades i a casa són pràcticament inexpugnables. Aquest any, el Narcís Sala torna a ser un fortí on només ha guanyat el Barça B (0-1) en la jornada 4. A més, per a aquest xoc, el conjunt barceloní comptarà amb el suport de l’afició del Lleida CF que, sota la iniciativa de Catalunya amb la UESA, ha omplert dos autobusos per acudir al partit davant del seu rival ciutadà. Així mateix, els abonats blaus que viatgin pel seu compte entraran gratis si presenten el seu carnet.