FUTBOL
Lamine destrossa el Vila-real
Guia el Barça a la victòria per ser més líder a pocs dies d’afrontar la remuntada a la Copa davant de l’Atlètic. Es converteix en el més jove en la història del club a marcar un hat-trick a la Lliga
El FC Barcelona va reforçar ahir el liderat amb una golejada davant del Vila-real (4-1) en una actuació sublim de Lamine Yamal, que amb 18 anys, 7 mesos i 15 dies es va convertir en el jugador més jove en la història del club blaugrana a marcar un hat-trick a la Lliga. Els blaugranes van exhibir pegada abans d’afrontar aquest dimarts la tornada de la Copa del Rei davant de l’Atlètic de Madrid, al qual ha de remuntar un 4-0 de l’anada.
La primera part va ser preciosa, oberta, amb els dos equips buscant el gol a la seua manera i un Lamine Yamal superlatiu, al nivell dels millors jugadors del món. Sense Pedri, que va encadenar la segona suplència pendent d’assolir el 100% després de tornar d’una lesió muscular, ni el lesionat Frenkie de Jong, va apostar Flick per Marc Bernal com a mig centre en un 4-3-3 clàssic, situant Fermín López i Dani Olmo com a interiors. I el Barça va dominar el joc amb la pilota, explotant la banda dreta de Lamine Yamal, que en menys de deu minuts va dinamitar el partit.
El primer gol del Barça, que ja havia avisat en un parell d’accions clares, va arribar en una recuperació Fermín López després de pèrdua de Pape Gueye. L’andalús va veure que la defensa estava desordenada i va assistir perquè el de Rocafonda definís amb classe en el mà a mà amb Luiz Júnior. El de Mataró va tornar a aparèixer nou minuts després per anotar el segon gol de la tarda. Va ser en una jugada individual, de pur talent. Es va escapolir del seu marcador, Sergi Cardona, i de l’ajuda que li va fer Moleiro per col·locar-se la pilota a l’esquerra i inventar-se un tret amb rosca, impossible per a Luiz Júnior.
A la represa, el guió semblava no canviar. En la primera jugada Dani Olmo va estar a prop d’anotar el tercer gol, però la rematada va topar amb el porter. Tot això va ser abans que el Vila-real discutís el domini blaugrana amb un gol que va arribar gairebé del no-res, en un embolic de què va saber treure profit Gueye. Ayoze va vorejar l’empat amb un tret a porteria buida que venia precedida d’una clara falta sobre Lamine, que va tornar a activar-se poc després per firmar el tercer, ja amb Pedri al camp. El canari es va inventar una assistència que el del planter no va perdonar i va deixar molt tocat el Vila-real, que en el temps afegit va encaixar el quart, obra de Lewandowski, un gol que va haver de ser validat pel VAR.