HANDBOL
El Lleida derrota el Carballal i descarta un rival directe
Les lleidatanes se situen 4 punts per sobre del descens que marca el Lanzarote
El Lleida Handbol va fer ahir un gran pas en la seua lluita per la permanència al derrotar a casa el Carballal (30-25), que passa a ser cuer, un triomf que permet a les d’Iban Raigal obrir una bretxa de quatre punts respecte a la zona de descens que ara marca el Lanzarote, que és el rival que visitaran el pròxim cap de setmana.
Les lleidatanes van sortir des de l’inici molt concentrades i aviat van marcar diferències, amb un 5-1. L’encert de cara a porteria i una defensa sòlida van frustrar els intents de les visitants, mentre que les locals ampliaven l’avantatge fins als set gols en el minut 25 (16-9). El bon joc va tenir continuïtat fins al descans, al qual es va arribar amb un 17-11 favorable a les de bordeus.
A la represa, el Carballal va reaccionar i va retallar distàncies fins a col·locar-se a només tres gols (19-14). Tot i així, després d’un temps mort demanat per Iban Raigal i amb el suport del públic de l’Onze de Setembre, el Lleida Handbol va poder recuperar el control de l’enfrontament. En aquest tram van ser determinants els sis gols d’Henar Martínez per ampliar distàncies i acabar de segellar el triomf.
Al finalitzar el xoc, el tècnic del conjunt lleidatà, Iban Raigal, va destacar “la concentració espectacular” de les seues jugadores en el partit i va voler valorar positivament la imatge que va mostrar l’equip durant tot el matx.
No obstant, l’entrenador va advertir que la permanència encara no està garantida. “Queden set jornades i cal continuar sumant punts”, va avisar.