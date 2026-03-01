Bezzecchi arrasa, Acosta es posa líder i Marc Márquez punxa a Tailàndia
Marc Márquez no va poder puntuar després de patir una punxada a quatre cinc per al final, quan marxava quart.
El pilot italià Marco Bezzecchi (Aprilia) ha conquerit aquest diumenge la victòria a la carrera llarga de MotoGP del Gran Premi de Tailàndia, cita inaugural del Mundial de motociclisme, per davant dels espanyols Pedro Acosta (KTM), primer líder del curs, i Raúl Fernández (Aprilia), mentre que Marc Márquez (Ducati) no va poder puntuar després de patir una punxada a quatre cinc per al final, quan marxava quart.
Bezzecchi, 'poleman' de dissabte però que no va aconseguir acabar la carrera a l’esprint en el Circuit de Chang, a Buriram, per una caiguda, va poder aquesta vegada dominar amb mà ferma i sense oposició per segellar el primer triomf diumenge del curs i convertir-se en el primer pilot d’Aprilia en aconseguir tres victòries consecutives, comptant els dos últims Gran Premis de 2025.
Mentrestant, Pedro Acosta, que partia sisè i que dissabte es va alçar amb la victòria, va aconseguir escalar fins el segon lloc, avançant Raúl Fernández, que finalment va finalitzar en tercera posició, a falta de quatre girs. Després de 88 Grans Premis seguits, Ducati es va quedar fora del podi.
La creu de la jornada la va viure el vigent campió del món. Després de sortir segon i ser superat per alguns dels seus rivals, rodava quart a la recerca del tercer calaix quan una punxada al pneumàtic posterior a només cinc voltes de la bandera de quadres va acabar amb totes les seues esperances. Poc després, Alex Márquez (Ducati) queia i deixava els dos germans fora de carrera, alhora que Joan Mir (Profunda) també es veia obligat a abandonar per problemes a la seua moto.
Amb aquests resultats, el murcià se situa al capdavant de la classificació de pilots amb 32 punts, pels 25 de Bezzecchi, mentre que Raúl Fernández és tercer amb 23. El campió del món de 2024, Jorge Martín (Aprilia), quart aquest diumenge, ocupa també la quarta plaça de la general provisional amb 18 unitats.
Una vegada apagats els semàfors a Buriram, Bezzecchi va establir un ritme endimoniat que li va permetre distanciar-se aviat dels seus perseguidors, mentre Raúl Fernández li guanyava la partida a Marc Márquez per situar-se segon. Martín, quart, amenaçava al '93', i l’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati), Acosta i Alex Márquez completaven el 'Top 7'.
Només unes voltes després, Martín avançava el de Cervera, també superat a la volta 5 per Acosta; el vigent campió del món va sorprendre posteriorment amb un doble avançament, però el de Mazarrón li va tornar el cop. Superat l’equador de la carrera, Acosta es va desmarcar dels seus dos rivals per a llancés contra Fernández.
També semblava reenganxar-se a aquesta lluita Marc, quart, però tot es va acabar amb una inoportuna punxada de la roda posterior a cinc voltes del final. Només un gir més tard, el seu germà Alex també es va acomiadar de la prova en anar-se’n a terra. Per davant, Acosta va avantatjar Fernández per assolir el segon lloc i reforçar el seu lideratge.
Després de les posicions de podi, Martín va aconseguir acabar quart, i Alex Rins (Yamaha), quinzè, va tancar la zona de punts. Fora d’ella es va quedar Maverick Viñales (KTM), setzè.