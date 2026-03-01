Primer podi amb polèmica
Marc Márquez va acabar segon al ser sancionat per un toc sobre Pedro Acosta, al qual va haver de cedir la primera posició a l’últim gir. Bezzecchi va caure i Àlex només va poder ser onzè
Pedro Acosta va guanyar ahir l’Esprint de MotoGP del Gran Premi de Tailàndia, la primera cita del Mundial 2026, després d’una brutal lluita amb Marc Márquez i una polèmica decisió dels comissaris, que van sancionar un toc del lleidatà que el va obligar a deixar-se passar pel murcià en els últims girs, mentre que Àlex Márquez només va poder ser onzè.
El vigent campió ho va brodar a la sortida, superant Marco Bezzecchi, autor de la pole, a l’arribar a final de recta, amb Raúl Fernández en la tercera posició, davant d’Acosta i Jorge Martín, en tant que Pecco Bagnaia va guanyar diverses posicions per ascendir a la desena posició. En el primer revolt, una petita topada entre Àlex Márquez i l’italià Fabio di Giannantonio va fer que ambdós sortissin de la pista per evitar la caiguda i, així, van perdre moltes posicions.
Bezzecchi va intentar superar Marc per marcar el seu propi ritme, però el set vegades campió del món de MotoGP li va retornar de nou l’avançament, passant-se ambdós pilots en diverses ocasions en les primeres voltes, fins que l’italià se’n va anar a terra al tercer sector. D’aquesta manera, Márquez es va trobar de nou en la primera posició, però Acosta, darrere, va ser el següent a intentar superar el de Ducati, encara que va entrar massa colat en la trajectòria del revolt i se’n va haver d’anar llarg, deixant que lleidatà agafés uns metres d’avantatge.
Passat l’equador de la carrera, programada a tretze voltes, Marc no comptava amb més d’una dècima de segon d’avantatge i, en el vuitè gir, Acosta va intentar per primera vegada superar el vigent campió, encara que aquest li va tornar gairebé immediatament l’avançament. Ambdós comptaven amb una mica més d’un segon de renda sobre Raúl Fernández, que al seu torn s’havia distanciat de Jorge Martín, quart, que començava a collar el japonès Ai Ogura, malgrat que el madrileny va protagonitzar una molt bona tornada a l’alta competició després de superar la lesió.
Acosta va perseverar en el seu intent de superar Marc, però aquest li va tornar un rere l’altre tots els intents d’avançament. Durant l’última volta, els comissaris van sancionar el de Cervera per una acció anterior, en el penúltim gir, amb el murcià. Després que Acosta aconseguís avançar-lo, Márquez va atacar a la frenada final, ambdós es van tocar i el de Mazarrón va haver d’obrir-se, perdent la primera plaça.
Direcció de Cursa va determinar que Marc havia tret de la pista el seu compatriota. Així, a només un gir per a la bandera de quadres, va haver de tornar-li la posició. Era l’últim revolt del traçat i el lleidatà ja no va tenir temps per reaccionar. Acosta es va convertir en el guanyador més jove d’una cursa a l’esprint, amb 21 anys i 279 dies.
Abans, a la classificació, Marco Bezzecchi va aconseguir la pole davant de Marc Márquez i Raúl Fernández, mentre que l’australià Senna Agius (Kalex) va ser el més ràpid en Moto2 i el manxec David Almansa, en Moto3.
Marc Márquez: “No ha estat una derrota, sinó més aviat una victòria”
Marc Márquez va assumir amb esportivitat la sanció malgrat no estar d’acord amb els comissaris, dels quals va dir que “s’han posat perepunyetes”. Va reconèixer que “no ens agrada perdre, però avui no ha estat una derrota, sinó més aviat una victòria en el sentit que torno d’una lesió, he estat liderant la carrera i l’he perdut en l’últim revolt”. No obstant, va afegir: “Si volen ser tan estrictes i posar tantes sancions com l’F1, em sembla molt bé, però llavors envia el missatge al revolt tres, no a l’últim revolt després d’un minut i mig”. Acosta, per la seua part, va assenyalar que “hauria preferit acabar segon que guanyar així”.