HOQUEI
Triomf de maduresa del Pons
L’equip d’Edu Amat guanya a Cerdanyola un partit que va encarrilar aviat i se li va complicar després, però va saber mantenir la calma i sentenciar. Es col·loca a un punt del setè, el Voltregà
El Pons Lleida va encadenar la tercera victòria en un partit que va tenir de tot: domini inicial, reacció rival i un tram final de maduresa per tancar el marcador sense sobresalts. Nico Ojeda, autor de tres gols, torna a col·locar-se al capdavant de la classificació de màxims golejadors amb 22 gols, dos més que Xavier Aragonès i tres més que David Gelmà, ambdós del Noia, que juguen avui el seu partit. Aquesta victòria atansa l’equip llistat a un punt del setè classificat, el Voltregà, que avui juga a la pista del Barça.
El matx va arrancar amb la incògnita de com respondria el Cerdanyola després del recent canvi d’entrenador. Tanmateix, el conjunt lleidatà va saber interpretar bé l’escenari, moure la bola amb criteri i trobar els espais per fer mal. El control es va traduir en avantatge abans del descans de 0-2. Després de la represa, el guió es va sacsejar. El conjunt local va fer un pas endavant, va augmentar l’agressivitat en atac i va multiplicar els llançaments exteriors. Malgrat això, el Pons Lleida va colpejar de nou per partida doble i va situar un clar 0-4 que semblava encarrilar definitivament el xoc. Però el duel encara guardava capítols de certa emoció. Poc després, una targeta blava del Chino Miguélez va complicar el panorama i del 0-4 es va passar al 3-4 amb 11 minuts per jugar-se. Amb el record d’entrepussades passades sobrevolant, l’equip lleidatà va saber refer-se. Lluny de perdre les formes, va mantenir la paciència i va acabar per sentenciar.
“Hem sabut llegir el partit per atacar”
El tècnic del Pons Lleida, Edu Amat, es va mostrar satisfet després de la victòria i va destacar la capacitat d’adaptació dels seus davant del canvi d’entrenador del rival. “Teníem la incògnita del canvi d’entrenador, si canviarien moltes coses respecte a l’anterior, i crec que s’ha notat el canvi d’estructura del seu joc, sobretot a nivell defensiu, molt més agressius”, va dir. En aquest sentit, va subratllar que “hem sabut llegir-ho i trobar els espais per atacar”.