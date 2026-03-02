FUTBOL
El Balàfia venç l’AEM en el derbi de la capital
El Balàfia va superar l’AEM en el duel de la capital de Segona Catalana. El partit va començar molt igualat i amb molt respecte entre ambdós conjunts, però després de diversos minuts Torrelles va poder avançar el Balàfia, que va ser qui més es va atansar a l’àrea rival (1-0, 34’).
Després del descans, va ser l’AEM qui va tractar d’avançar línies per empatar el matx, però la traça defensiva dels locals ho van evitar tant sí com no.
Finalment, Fajr, que havia entrat a la segona part com a revulsiu, va marcar el 2-0 definitiu (2-0, 92’), la qual cosa va permetre al Balàfia sumar els tres punts i pujar a la tercera plaça amb 34 punts, mentre que l’AEM cau a la sisena posició amb 30.