Bany de masses de Joan Laporta a Mollerussa
Diu que “Lleida respira Barça” i veu intents d’“embrutar” el procés electoral
Joan Laporta va convertir ahir el Centre Cultural de Mollerussa en l’epicentre de la seua campanya per a la reelecció a la presidència del FC Barcelona, en un acte central amb gran afluència de públic i ambient de mobilització blaugrana. L’esdeveniment va comptar amb la presència d’alcaldes de la comarca, entre ells el de la capital, Marc Solsona, a banda de la participació dels pares de Bojan Krkic, en un gest simbòlic cap a una terra històricament lligada al planter i al sentiment barcelonista.
Laporta va subratllar el pes específic del barcelonisme a Ponent i va reivindicar que Lleida “respira” Barça. “Aquí el barcelonisme està en estat pur”, va afirmar, situant Mollerussa i la Terra Ferma com un dels territoris on el vincle emocional amb el club s’expressa “de forma molt forta, potent i profunda”. Laporta va agrair el suport dels socis de la demarcació i el va connectar amb el relat de gestió dels últims anys, i va insistir que l’estabilitat institucional ha estat “fonamental” per redreçar el rumb del club.
“Estem molt agraïts als barcelonistes de Lleida perquè han estat una part important de l’estabilitat institucional que ens ha permès recuperar el Barça”, va assegurar.
Preguntat per la falta d’un equip lleidatà a Segona divisió, Laporta va defensar que el Barça “sempre col·labora amb els agents esportius del país”. “Si volen la col·laboració del Barça, podrem ser més col·laboratius i més generosos”, va resumir.
El candidat va enumerar alguns dels eixos que, segons el seu parer, avalen la seua continuïtat: la recuperació econòmica, l’impuls de l’Spotify Camp Nou i el full de ruta esportiu, amb Hansi Flick a la banqueta i una estructura executiva que va descriure com a “alineada” amb el projecte.
En aquest fil, va esmentar també la presència de perfils vinculats a la terra “en bona sintonia”, citant Bojan com un dels noms reconeixibles per al públic local. Laporta va celebrar el gran partit de Lamine Yamal davant del Vila-real, amb un hat-trick que va qualificar d’històric. “És un jugador genial i molt compromès”, va destacar. A més, va mostrar confiança en la capacitat de l’equip per aixecar una eliminatòria copera davant de l’Atlètic de Madrid.
En aquest tram, també se li va preguntar per una imatge captada a la grada, en la qual se’l va veure fent una botifarra: Laporta va restar importància al gest, que va atribuir a l’eufòria del moment, i va assegurar que no pretenia molestar ningú.
En el tram central de la seua intervenció, Joan Laporta va posar veu al lema de la seua campanya, Defensem el Barça, i el va vincular a tres pilars: la recuperació financera, l’impuls de l’Espai Barça i la preservació del model de club de socis. Va negar que el seu mandat hagi atansat el club a una conversió en societat anònima i va situar aquest punt com una “línia roja” irrenunciable.
“El Barça continua sent propietat dels socis i sòcies”, va afirmar, presentant-ho no només com un tret identitari, sinó com un actiu estratègic. En aquest sentit, va assegurar que, en els contactes per al finançament del projecte, alguns fons van valorar positivament que el club “no tingui un amo”.
A aquesta primera “línia roja”, Laporta en va afegir una segona: evitar que el cost de la recuperació recaigués sobre els socis. “No volíem que us haguéssiu de rascar la butxaca”, va resumir.
El discurs va girar després cap a un to més combatiu quan Laporta va abordar la polèmica electoral i la denúncia que, segons la seua versió, busca condicionar el procés. Sense entrar en noms propis, va denunciar que es pretén “embrutar” la campanya amb una acció judicial que va qualificar de falsa. “Estan intentant que l’Audiència Nacional accepti una denúncia plena de falsedats i mentides”, va assegurar, i va situar l’origen del moviment “des de Madrid” i emmarcant-lo en una ofensiva externa contra el club.
Lewandowski, baixa demà a la Copa
El davanter del FC Barcelona Robert Lewandowski es perdrà el partit de tornada de semifinals de la Copa del Rei de demà davant de l’Atlètic de Madrid a l’Spotify Camp Nou com a conseqüència d’una fractura òssia a la cara interna de l’òrbita de l’ull esquerre, va informar el club blaugrana. D’aquesta manera, l’atacant polonès suposarà una altra absència en el xoc coper, en el qual no hi haurà els lesionats Frenkie de Jong, Gavi i Andreas Christensen ni el sancionat Eric Garcia.
El Barça reactivarà la grada d’animació
El Barça intentarà demà firmar una remuntada històrica a la Copa del Rei davant de l’Atlètic de Madrid, després del contundent 4-0 encaixat en l’anada. Amb l’objectiu d’impulsar l’equip en una cita decisiva, el club reactivarà l’espai d’animació. Un total de 700 aficionats pertanyents als quatre grups que integraven aquesta grada abans del conflicte amb la junta directiva (Penya Almogàvers, Nostra Ensenya, Front 532 i Supporters Barça) estaran presents a l’estadi per donar suport a l’equip.