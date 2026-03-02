BÀSQUET
El Cadí la Seu naufraga a València
Encadena la cinquena derrota, segona per més de 30 punts. Un parcial de 20-2 al tercer quart va sentenciar
El Cadí la Seu va encadenar ahir la cinquena derrota, la segona per un marcador molt voluminós que el manté a una sola victòria de les posicions de descens. Després de perdre per 35 punts fa una setmana davant de l’IDK Gipuzkoa (42-77), ahir va sucumbir per 33 a València (77-44), que va sentenciar el duel en el tercer quart amb un parcial de 20-2.
La posada en escena de les urgellenques no va ser gens bo, amb moltes pèrdues i imprecisions, i això ho va pagar encaixant un parcial de 7-0. Per sort, les lleidatanes van ajustar la defensa i l’encert local va decaure, però no prou com per donar la volta a la situació. Isaac Fernández va optar per jugar amb tres pivots (Niare, Hollingshed i Ridard), però el joc ofensiu es va embussar i el València va posar la directa. Va haver de parar el partit a dos minuts d’acabar el primer quart perquè les valencianes ja doblaven les lleidatanes en el marcador (16-8), que va reflectir un 18-8 al final del període.
L’arrancada del segon assalt no va ser millor, ja que un parcial de sortida de 5-0, els cinc punts firmats per Buenavida, va elevar la renda fins als 15 punts (23-8). El Cadí, que li costava molt anotar, va trobar una mica d’oxigen des de la llarga distància, i dos triples seguits de Gonzales i Hollingshed van retallar diferències (23-14) i van obligar Rubén Burgos a demanar temps. El Cadí vivia els seus millors minuts del partit i un 2+1 de Marina Mata va completar un parcial de 0-9 per situar el desavantatge en només sis punts (23-17). El València va trencar una sequera de vora quatre minuts i liderat per Fam va tornar el cop amb un parcial de 6-0 que va obligar ara Isaac Fernández a parar el matx (29-17) i frenar la sagnia, que va aconseguir al descans (33-22).
Però a la tornada dels vestidors, qualsevol mínima opció que tenia de donar la sorpresa davant del vigent campió va saltar pels aires amb un tercer quart enorme del quadre valencià. El Cadí va encaixar un parcial demolidor de 20-2 en tot just set minuts que el va deixar sense opcions (53-24). En aquell temps només va ser capaç d’anotar dos punts des del tir lliure (Niare) i va tardar gairebé vuit a sumar la seua primera cistella en joc (Raventós), perdent moltes pilotes (16 en només tres quarts i 24 al final) i molt desencert (8 de 36 en tirs de dos). L’últim quart ja va ser un tràmit.