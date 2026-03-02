FUTBOL
“El cas Negreira encara ha bunqueritzat més el CTA”
L’excol·legiat Estrada Fernández denuncia un model “clientelar” arbitral
L’excol·legiat internacional lleidatà Xavier Estrada Fernández és una de les veus més crítiques de l’arbitratge espanyol des de l’esclat del denominat cas Negreira. Segons el seu parer, la investigació sobre els pagaments del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, exvicepresident del CTA, no ha propiciat una regeneració interna, sinó que n’ha “bunqueritzat encara més” el Comitè Tècnic d’Àrbitres. Retirat el 2021, Estrada ha orientat la seua trajectòria cap a la psicologia, disciplina que vertebra el seu llibre El partit que no veus, en què reflexiona sobre esport professional, arbitratge i salut mental. Tanmateix, el seu focus públic continua posat en la causa judicial.
Personat com a acusació popular després de presentar una querella per presumpta corrupció esportiva contra Enríquez Negreira i el seu fill, sosté que el simple fet que un vicepresident del CTA rebés transferències econòmiques d’un club constitueix, per si mateix, un delicte. “És una corrupció per mera activitat”, afirma, defensant que no és imprescindible acreditar la destinació última dels diners per enjudiciar els fets. Tres anys després de l’inici de la investigació, considera que la prolongació del procés agreuja la desconfiança: “Com més s’allarga, més preguntes sorgeixen.” Lamenta, a més, que no s’actués abans i denuncia la destrucció de documentació que, segons la seua opinió, podria haver aportat claredat. També qüestiona la falta d’explicacions públiques dels llavors responsables federatius.
Descriu un “sistema clientelar” que premia la lleialtat i dissuadeix la dissidència. Estrada distingeix entre àrbitres alineats amb l’“establishment” i altres que progressen per mèrits en un entorn competitiu que, diu, prioritza la supervivència a l’elit sobre el benestar professional. Per trencar aquesta dinàmica proposa desvincular el col·lectiu arbitral del pes orgànic en la federació i garantir processos d’elecció més independents.
El Hilali, de l’Espanyol, denuncia insult racista de Rafa Mir
El jugador del Espanyol Omar El Hilali va denunciar ahir l’insult racista de Rafa Mir quan el jugador de l’Elx es va dirigir a ell per dir-li “vas venir en pastera”, com va comunicar l’àrbitre del partit. L’acta de Iosu Galech Apezteguía va recollir després del matx celebrat al Martínez Valero d’Elx el que va succeir en el minut 78, que va provocar que s’activés el protocol contra el racisme per aturar el matx durant tres minuts. Quant a l’aspecte esportiu, Elx i Espanyol van empatar (2-2) en un duel vibrant i d’alternatives.Per la seua part, el Girona, que marxava en bona dinàmica, no va poder amb un Celta seriós malgrat les seues rotacions (1-2). En el derbi sevillà, Betis i Sevilla van empatar a dos, en un emocionant partit en el qual cada equip va dominar una part.