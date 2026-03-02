FUTBOL
Derrota per un detall de classe
El Mollerussa cau amb el Badalona en un matx en què el líder pateix i venç per una falta directa tirada magistralment. Jofre Graells juga per primera vegada tot el partit després de la greu lesió
El Mollerussa va caure derrotat en la visita del líder, el Badalona, per la mínima, per un detall de qualitat transformat en un gran gol de Peñalver, de falta directa en el minut 72. La primera part va estar igualada, amb aproximacions a les àrees per part d’ambdós equips però sense ocasions gaire clares. El Badalona va dominar la pilota, però va ser un domini inconsistent i sense pegada en els últims metres del camp. Tan sols dos centrades laterals que es van passejar per l’àrea de Castaneras van ser les oportunitats de gol dels visitants a la primera part. La lesió de Reynold en el minut 22 va obligar els del Pla d’Urgell a realitzar un canvi en defensa. Va entrar Ruiz, que va quallar un excel·lent partit. L’ocasió més clara de la primera part la van tenir els locals en l’última acció dels primers quaranta-cinc minuts. La va tenir Jofre Graells, que per fi va jugar els 90 minuts després de superar la greu lesió. Arran d’una pilota penjada a l’àrea i dos rematades de cap dels homes dirigits per Manel Cazorla li va caure la pilota a Graells a la vora de l’àrea petita, va controlar amb el pit, però el seu colpeig amb la cama esquerra se’n va anar a escassos centímetres del travesser defensat per Azón.
A la segona part, el Badalona va sortir amb més ànsia de guanyar i va dominar el primer quart d’hora. Les seues possessions eren més verticals i amb més agressivitat, cosa que obligava el Mollerussa a tancar-se en defensa. Quan semblava que els locals s’havien tret de sobre aquesta pressió, en el minut 70, l’àrbitre va assenyalar una falta força discutible a la frontal de l’àrea del Mollerussa. La pilota la va agafar Peñalver, que la va colpejar de manera violenta i perfectament col·locada a l’escaire per avançar el Badalona amb un gol que a la fi valdria els tres punts.
A l’últim quart d’hora de partit, el Mollerussa ho va intentar amb més cor que cap amb l’entrada de Dueso, Coll i Vilarrassa en atac, però no va aconseguir tampoc tenir oportunitats clares per empatar excepte alguna centrada lateral que no va trobar rematador.
En els últims instants, el Badalona va enviar una pilota al travesser, no va entrar i el partit va acabar amb aquest zero a un de final. Malgrat els encontres ajornats, passi el que passi en el duel de dimecres entre Lleida CF i Vic, els del Pla es mantindran un punt per sobre del descens que marca el Cerdanyola amb 23 punts. En el seu pròxim matx visitaran el difícil camp del Cornellà, ara mateix tercer classificat.
Cazorla: "És el camí a seguir, s’ha decantat per una genialitat”
Manel Cazorla, entrenador del Mollerussa, va afirmar que el partit tan sols es va decantar “per una genialitat, un autèntic golàs,”, i va lamentar no poder avançar-se “abans en el marcador, malgrat que se n’anava “molt content per la imatge”. Cazorla va assegurar que “aquest és el camí a seguir, deixant-nos-hi la vida”. Va elogiar els seus jugadors, dels quals va dir “són uns gladiadors, han competit contra el millor equip de la lliga, com diu la taula”. Sobre Graells va assegurar que “és un jugador diferencial a la categoria” i que “donarà moltíssimes coses a l’equip”.