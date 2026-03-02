FUTBOL
Empat vibrant a Sant Guim en un duel d’alternatives
El Sant Guim i l’Artesa de Segre B es van repartir els punts ahir en un partit molt igualat.
El conjunt visitant va obrir el marcador en tot just quatre minuts, obra de Pérez. Vall va respondre als quinze minuts empatant. Aquest 1-1 va ser el resultat amb què es va arribar al descans.
A la segona meitat, Casanellas va posar davant l’equip de la Segarra en el 65 (2-1), però Bah va igualar per a l’Artesa de Segre B en el 78, firmant un empat just que reflecteix la igualtat entre ambdós equips.
Amb aquest resultat, el Sant Guim empata la posició del grup 30 de Quarta Catalana amb el Guissona, mentre que l’Artesa de Segre B es manté en l’onzena.