“Un error ens ha condemnat”
Jordi López. El tècnic de l’Atlètic Lleida reivindica la valentia del seu equip, però admet que va faltar més control amb pilota
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Jordi López, va lamentar la derrota per 1-0 i va assegurar que l’equip va pagar car un error puntual. “Evidentment és una derrota que ens fa molt de mal. Veníem amb il·lusió, amb ganes i amb confiança per treure una cosa positiva en un escenari molt difícil”, va afirmar.
El tècnic va ser clar a l’analitzar l’acció decisiva: “Aquests partits es decideixen per petits detalls i avui un error ens ha condemnat. És una mala notícia perquè és un regal que donem i ens condiciona.” Tot i així, va defensar la proposta del seu equip: “Era un partit per ser valents, per no tenir por ni de l’escenari ni del rival. L’error forma part del joc. És una faena, i perdó per l’expressió, però hem d’acceptar-ho. La pròxima vegada sortirà bé”. Malgrat la falta de profunditat, López va valorar l’actitud de l’equip: “Hem estat vius en tot moment i hem competit molt bé. Contra aquest rival no pots anar a pit descobert perquè et penalitza.” Segons la seua opinió, va faltar més control amb pilota: “Ens ha faltat tenir més possessions llargues, més criteri i generar una mica més. La imatge no és suficient perquè hem perdut, però hem de seguir per aquest camí.” Finalment, va destacar el rendiment de Daouda, que va tenir l’exigent tasca d’enfrontar-se a un dels màxims golejadors del grup. “Ha estat una grandíssima notícia. Té una capacitat espectacular i ha demostrat que té nivell per ajudar l’equip”, va concloure.