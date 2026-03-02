MOTOCICLISME
KO dels Márquez
Marc, per una punxada, i Àlex, per una caiguda, tanquen el primer gran premi de la temporada sense puntuar. Victòria de Bezzecchi i liderat per a Pedro Acosta
El pilot italià Marco Bezzecchi (Aprilia) va conquerir ahir la victòria en la carrera llarga de MotoGP del Gran Premi de Tailàndia, cita inaugural del Mundial de motociclisme, davant del murcià Pedro Acosta (KTM), primer líder de la temporada, i del madrileny Raúl Fernández (Aprilia), mentre que els germans Márquez es van quedar sense puntuar aquesta vegada, Marc per culpa d’una punxada a sis voltes del final quan rodava quart, i Àlex per una caiguda sense conseqüències físiques quan anava vuitè. Després de 88 Grans Premis seguits, Ducati es va quedar fora del podi.
Bezzecchi, poleman de dissabte, però que no va aconseguir acabar la cursa a l’esprint al Circuit de Chang, a Buriram, per una caiguda, va poder aquesta vegada rescabalar-se de l’error i dominar amb mà ferma i sense oposició la carrera dominical per firmar el primer triomf del curs. Per la seua banda, Acosta, que partia sisè i que dissabte es va alçar amb la victòria gràcies a la sanció imposada a Marc Márquez, va aconseguir escalar fins al segon lloc, avançant Fernández, que va tancar el podi, a falta de quatre girs.
Sens dubte, la creu a Buriram va ser per als grans protagonistes del passat Mundial. Marc Márquez va punxar al picar contra la vorada d’un piano a sis girs del final quan anava quart, si bé en el parcial previ ja arrossegava problemes amb el pneumàtic que li feien perdre sis dècimes. I un gir després va caure en el mateix punt el seu germà Àlex, que marxa amb un zero del gran premi.
Amb aquests resultats, Acosta se situa al capdavant de la classificació de pilots amb 32 punts, pels 25 de Bezzecchi, mentre que Raúl Fernández és tercer amb 23. El campió del món del 2024, Jorge Martín (Aprilia), quart ahir, ocupa també la quarta plaça de la general provisional amb 18 unitats. Marc cau fins a la vuitena plaça a 23 punts d’Acosta i a 16 de Bezzecchi.
Una vegada apagats els semàfors a Buriram, Bezzecchi, que s’havia mostrat intractable pràcticament en les tandes lliures com a classificatòries, va establir un ritme endimoniat que li va permetre distanciar-se aviat dels seus perseguidors, mentre Raúl Fernández guanyava la partida a Marc Márquez per situar-se segon. Martín, quart, amenaçava el de Cervera, i l’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati), Acosta i Àlex Márquez completaven el top 7.
Només unes voltes després, Martín avançava Marc, que també era superat en la cinquena volta per Acosta. El vigent campió del món va reaccionar i va sorprendre posteriorment amb un doble avançament, però el de Mazarrón li va tornar el cop. Superat l’equador de la carrera, Acosta es va desmarcar dels seus dos rivals per llançar-se a buscar Fernández.
També semblava reenganxar-se a aquesta lluita Marc, quart, però tot es va acabar amb una inoportuna punxada de la roda posterior a cinc voltes del final. Només un gir més tard, el seu germà també es va acomiadar de la prova a l’anar-se’n a terra sense conseqüències. Al davant, Acosta va avantatjar Fernández per assolir el segon lloc i reforçar el liderat. Després de les posicions de podi, Martín va acabar quart i Àlex Rins, quinzè, mentre que Maverick Viñales, setzè, es va quedar fora dels punts. El brasiler Diogo Moreira, establert a Alcarràs anys enrere i campió de Moto2 el 2025, va sumar els seus primers punts en MotoGP (3) a l’acabar tretzè.
“L’accident s’ha produït quan he apretat”
Àlex Márquez tampoc va estar de sort ahir. A l’acabar la carrera va reconèixer que “sortir des de la tercera fila no ens ha ajudat, però continuava sent una carrera de gestió fins a l’accident. Els altres han millorat, sens dubte, però hem de continuar treballant i mantenir la calma. La meua carrera consistia a mantenir-me a distància de Mir per no sobreescalfar massa el pneumàtic davanter, cosa que em deixaria sense possibilitat d’avançar. L’accident s’ha produït quan he intentat apretar una mica més; no tenia feeling amb el pneumàtic davanter i l’he perdut per un petit error”.
Domini espanyol en Moto2 i Moto3
El madrileny Manuel González (Kalex) i el manxec David Almansa (KTM) es van anotar ahir la victòria en les cilindrades inferiors. González (Kalex) es va imposar en una accidentada cursa de Moto2, que va haver d’aturar-se fins en dos ocasions. Izan Guevara va ser segon i Daniel Holgado, tercer. En Moto3, David Almansa (KTM) va guanyar el primer gran premi de la seua carrera esportiva per tot just tres mil·lèsimes de segon sobre el murcià Máximo Quiles (KTM). L’hispanoargentí Valentín Perrone va completar el podi.