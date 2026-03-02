FUTBOL
L’Alpicat B guanya en un partit amb tres expulsions
L’Alpicat B va aprofitar la superioritat numèrica dels últims minuts per superar el Borges B (3-2). Els locals es van avançar en el marcador en el minut 34 amb un gol al contraatac d’Arnau (1-0). Poc després, l’àrbitre va expulsar un jugador de cada equip per una picabaralla entre dos futbolistes.
A la segona meitat, el Borges B va empatar (1-1) i en la jugada següent es va quedar amb nou jugadors per roja directa a Josep.
L’Alpicat B va tornar a col·locar-se davant en el 70 (2-1), però als cinc minuts Ramis va empatar amb un llançament de falta directa (2-2). Els locals es van llançar a l’atac i van obtenir premi amb el gol de Latorre a tres minuts del final.