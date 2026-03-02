POLIESPORTIU
Qatar suspèn les competicions
A causa de l’atac dels Estats Units i Israel contra l’Iran
L’Associació de Futbol de Qatar va anunciar ahir que se suspenen totes les competicions futbolístiques “fins a nou avís” a causa del conflicte bèl·lic iniciat les últimes hores a l’Orient Mitjà per l’atac de forces nord-americanes i israelianes a l’Iran, que deixa en l’aire la Finalissíma entre Espanya i Argentina, campiones d’Europa i Amèrica, respectivament, que s’havia de disputar el 27 de març a Losail.
L’espai aeri dels països de la regió es troba suspès i molts vols han hagut de cancel·lar-se o desviar-se. D’aquesta manera, el partit entre els de Luis de la Fuente i Lionel Scaloni queda pendent de si es recupera la calma a la zona, si es trasllada a un altre escenari o si se suspèn de manera definitiva.
Altres afectacions
D’altra banda, l’anunci també afectarà el partit amistós que Espanya tenia previst davant d’Egipte tres dies després de la Finalíssima, el 30 de març, també a Losail.
L’Aràbia Saudita-Egipte i el Qatar-Sèrbia del 26 de març, el Sèrbia-Aràbia Saudita del 30 i el Qatar-Argentina del 31 també es veuran afectats.
L’incident afecta altres esports i campionats, com el Mundial de Resistència de la Federació Internacional d’Automobilisme, l’organització dels quals va informar ahir que està “seguint de prop la situació a l’Orient Mitjà”, ja que la seua primera cita està prevista per al 22 de març a Qatar.
També creix la incertesa entre els jugadors que estan a la zona de l’Orient Mitjà a les portes de l’inici del Masters 1000 d’Indian Wells, que arranca dimecres. És el cas dels russos Daniïl Medvédev i Andrey Rublev o el britànic Henry Patten, a Dubai, o el danès Holger Rune, a Doha, que esperen atrapats a la zona alternatives per viatjar.
Tampoc podrà sortir de moment l’equip júnior del València Basket d’Abu Dhabi, on havia de participar en un torneig de l’Eurolliga que va ser suspès arran de l’inici de les accions bèl·liques.