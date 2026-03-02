SEGRE

Soler i Vicente guanyen la Xallenge David Duaigües

La distància llarga de 42 km, i Gallardo i Amill es van imposar en la curta

La dissetena edició de la Xallenge David Duagües va reunir ahir uns 200 ciclistes.

Amb uns dos-cents participants, la tradicional Xallenge David Duaigües va celebrar ahir a Almatret la dissetena edició, que com és tradicional puntuava per a la Lliga Ponent de BTT i va comptar amb dos recorreguts, un de 42 quilòmetres i 1.100 metres de desnivell positiu, i un altre de 22 km i 450 metres de desnivell.

En la distància llarga, Marcos Soler (Ecotisa) es va imposar amb un temps d’1 hora, 59 minuts i 15 segons, davant de Francesc Garcia (Bicis Segu), que va entrar amb un temps d’1 hora, 59 minuts i 15 segons, i Osvaldo Bolivar (Cicles Frasi Team), amb 1 hora, 59 minuts i 39 segons. En la categoria femenina, Rebeca Vicente (Liarte-Pisada Servicios) va vèncer amb un registre de 2 hores, 43 minuts i 27 segons, seguida de Rosa Espachs, amb un temps de 3 hores, 2 minuts i 5 segons.

Respecte a la prova de 22K, l’independent Eric Gallardo va ser el primer ciclista a creuar la línia de meta amb un crono d’1 hora, 7 minuts i 53 segons. Van completar el podi Javier Meseguer (Bar Velòdrom AMT Autopaint), amb un temps d’1 hora, 12 minuts i 38 segons, i Josep Mateu (CC Seròs), que va parar el crono en 1 hora, 23 minuts i 44 segons.

En dones es va imposar Carla Amill (Escola de Ciclisme Juneda Garrigues), amb un temps de 2 hores, 36 minuts i 41 segons, seguida d’Izate Caravaca, que va invertir 2 hores, 36 minuts i 42 segons, i Haize Caravaca, que va tardar 2 hores, 36 minuts i 42 segons, totes dos del Ciclisme Juneda.

