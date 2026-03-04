PIRAGÜISME
Dos proves puntuables per als Jocs, a la Seu
La Copa del Món del mes de setembre i el Mundial de l’any que ve
El Parc del Segre de la Seu d’Urgell serà una de les seus claus en la carrera per la classificació per als pròxims Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. I és que la instal·lació de l’Alt Urgell serà l’única que acollirà dos de les nou proves que seran puntuables per a la cita olímpica nord-americana, concretament la Copa del Món que acollirà el mes de setembre vinent, que a més serà la final del certamen, i el Campionat del Món de l’any que ve, el quart que allotja en tota la seua història.
La Federació Internacional (ICF) ha canviat aquest any els criteris de classificació olímpica. Abans únicament puntuaven els campionats d’Europa i del món previs a la cita olímpica, mentre que ara seran nou les proves que comptaran per aconseguir les places de les modalitats d’eslàlom, tant en K1 i C1 masculí i femení com en caiac cros. A més de les dos que es disputaran a la Seu, també seran puntuables el Mundial d’Oklahoma, que allotjarà precisament les proves de piragüisme dels Jocs de Los Angeles, i la Copa del Món de Vaires-sur-Marne (París), les dos a disputar aquest any, i cinc de les Copes del Món de l’any que ve, entre les quals les de Londres, Praga, Augsburg i Pau. D’aquestes nou proves se’n podran descartar quatre.
D’altra banda, els lleidatans Miquel Travé i Núria Vilarrubla disputaran a finals de mes una prova del rànquing ICF a Oklahoma per provar el canal dels Jocs.
La Copa Pirineus tanca inscripcions amb 250 palistes
La competició oficial arranca aquest cap de setmana al Parc del Segre amb la disputa de la primera jornada de la Copa Internacional Pirineus, que arriba a la setzena edició i que es completarà set dies després al canal francès de Pau. Aquest any s’ha hagut de limitar la participació i s’ha tancat la inscripció amb 250 palistes de 23 països. “Hem primat la qualitat a la quantitat”, va apuntar ahir durant la presentació la gerent del Parc del Segre, Meritxell Rodríguez.A causa que la Seu serà la seu del Mundial del 2027, molts països aprofitaran la Copa Pirineus per provar el canal lleidatà, per això potències com la Gran Bretanya hi acudiran amb les seues primeres espases. Entre aquestes, Adam Burgess, subcampió olímpic l’any passat; Joseph Clarke, vigent subcampió mundial i olímpic de caiac cros, i Mallory Franklin, subcampiona olímpica a Tòquio 2020 que participarà com a obridora per provar el canal, ja que acaba de reincorporar-se a la competició després de ser mare.