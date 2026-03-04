Lleida brilla en l’Estatal d’esquí de muntanya
Conquereix deu medalles a Panticosa, set de les quals d’or. Doblets per a Aina Garreta, Jan Caselles, Mariona Rovira i Pau Baqué
Els esquiadors lleidatans van brillar aquest cap de setmana passat en els Campionats d’Espanya d’esquí de muntanya, de les disciplines individual i vertical disputats a l’estació aragonesa de Panticosa, on van acaparar un total de deu medalles, set de les quals d’or, a més d’una plata i dos bronzes.
Entre els representants de Lleida van destacar els doblets d’Aina Garreta, Jan Caselles, Mariona Rovira i Pau Baqué. Els dos primers es van penjar dos medalles d’or al guanyar les dos disciplines, la de la Pobla de Segur en la categoria U20 i el de Montcortès en U14, tots dos pertanyents al CEPS. Per la seua part, Rovira, de Talló, es va proclamar campiona estatal individual i es va penjar el bronze a la vertical, mentre que Pau Baqué, de Bellver de Cerdanya, també es va imposar en la individual i va ser subcampió en la vertical, els dos esquiadors en la categoria U18. Finalment, Jordi Alís, de la Seu, va pujar a dalt de tot del podi absolut i Maria Baqué, de Bellver, va aconseguir el bronze en la categoria U14.
D’altra banda, el també lleidatà Marc Ràdua prendrà part des d’avui i fins diumenge en l’Europeu de l’especialitat a l’Azerbaidjan. El pallarès debuta avui en l’esprint, demà correrà els relleus mixtos, divendres la individual i diumenge la vertical.