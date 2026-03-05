BÀSQUET
El Cadí acomiada el seu entrenador, Isaac Fernández
Decisió després de cinc derrotes seguides i un triomf per sobre del descens
El Cadí La Seu va anunciar ahir la destitució del seu entrenador, Isaac Fernández, després que l’equip hagi encadenat cinc derrotes en Lliga Femenina Endesa i estigui només una victòria per sobre del descens, amb set jornades per disputar, tres de les quals contra rivals directes per la salvació. L’equip lleidatà ocupa la catorzena posició, amb vuit victòries i quinze derrotes.
“El Cadí La Seu i l’entrenador del primer equip, Isaac Fernández, han arribat a un acord mutu per acabar la seua etapa al club. Agraïm la seua feina i li desitgem molts èxits en el futur. El club ja està treballant en la incorporació immediata d’un nou entrenador”, va explicar l’entitat en un comunicat, en el qual va afegir que està buscant un relleu perquè assumeixi les regnes de l’equip de forma immediata i el dirigeixi demà davant el Leganés (20.30), vuitè, en l’últim partit abans de l’aturada internacional.
El tècnic barceloní s’acomiada així del Cadí després d’una temporada i mitja com a entrenador. Va arribar a la banqueta urgellenca el setembre del 2024, després de la precipitada sortida de Fabián Téllez en la pretemporada, i va aconseguir la permanència a tres jornades del final la passada temporada, malgrat ser l’equip amb el pressupost més baix de la categoria. De fet, va acabar la competició onzè, amb un balanç de 12-18.
Aquesta campanya ha estat marcada pels constants canvis a la plantilla i la dificultat per treure victòries. Una bona ratxa de tres triomfs consecutius a inici d’any davant de rivals directes semblava que encaminava la permanència. Però des d’aleshores el Cadí ha encaixat cinc derrotes consecutives, tres de les quals contra rivals durs com Perfumerías Avenida, Girona i València, que han deixat el conjunt lleidatà de nou amb només un triomf per sobre de la salvació. Especialment en les últimes dos, a casa davant d’un rival directe com l’Euskotren (42-77) i en la visita a València (77-44), l’equip va deixar molt males sensacions, la qual cosa ha precipitat el canvi a la banqueta per salvar la temporada.