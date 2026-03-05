FUTBOL
Font demana “recuperar el club per als socis”
En un acte a Lleida en el qual va criticar la gestió i el personalisme de Laporta
L’aspirant a la presidència del FC Barcelona, Víctor Font, va protagonitzar ahir una trobada amb penyistes i socis lleidatans a Lleida en la qual va centrar la seua intervenció en la necessitat de “recuperar el club per als socis” i posar fi a una etapa marcada, segons el seu parer, pel personalisme i la falta de transparència.
Font va subratllar que el barcelonisme sempre ha estat especialment actiu a Lleida i va reivindicar el paper històric del moviment penyista com a columna vertebral del club. Segons el seu parer, aquest teixit s’ha debilitat en els últims anys. “Ens hem allunyat moltíssim dels socis. S’ha triturat el moviment penyista i ha perdut el suport del club”, va lamentar. Per això, va avançar que el seu projecte Penyes 2030 pretén recuperar, modernitzar i reforçar les penyes, dotar-les de pressupost i enfortir-ne el paper territorial.
El candidat va ser especialment crític amb el model de gestió actual, encapçalat per Joan Laporta. “El president es confon amb el mateix club. Aquest personalisme fa que se n’allunyin els millors i que no es puguin fer coses fonamentals com sanejar l’economia”, va afirmar.
Segons Font, la situació financera continua sent preocupant i les dificultats per inscriure jugadors o renovar contractes evidencien que “la realitat és tossuda”. En aquest context, va insistir que el dia 15 no s’elegeix tan sols un nom, sinó un model d’entitat. “No va d’escollir entre candidats, va de decidir quin Barça volem”, va dir. Davant l’actual sistema, va defensar una governança més participativa i transparent, amb assemblees obertes a tots els socis i l’ús d’eines digitals que permetin votar i participar sense barreres. “Hem de posar mecanismes de control efectius i obligar a la transparència”, va remarcar.
En el pla esportiu, va explicar la seua proposta de direcció col·legiada vinculada a l’entorn de Pep Guardiola (Carles Planchart, Albert Puig i Francesc Cos) per integrar visió tècnica, futbol base i rendiment. També va anunciar el pla Masia 50, que preveu augmentar la inversió fins als 50 milions i reforçar la relació amb mig centenar de clubs. Sobre Xavi Hernández, va assegurar que no desitja tornar al club i que és “una llegenda que ningú no es pot apropiar”, mentre que va expressar la voluntat d’oferir estabilitat a Hansi Flick si continua. Font va tancar la seua intervenció reivindicant la catalanitat com a valor fundacional del Barça i apel·lant a la perseverança: “No em mou arribar per arribar, em mou protegir la institució.”
Avui proclamació de candidats blaugrana
La Junta Electoral del FC Barcelona proclamarà avui les 11.00 hores als candidats a la presidència del club per poder presentar-se als comicis del diumenge 15 de març. Joan Laporta i Víctor Font, que van presentar 8.169 i 5.144 paperetes dilluns passat, passaran el tall. Falta saber si Marc Ciria, l’equip del qual va acudir dilluns a la tarda a l’Auditori 1899 amb 2.844 bitllets, també en tindrà prou per arribar a les 2.337 vàlides que es requereixen, ja que n’hi podria haver unes 500 sense el DNI.
Balde i Kounde, un mes de baixa per lesió
El Barça perdrà aproximadament per un mes els laterals Alejandro Balde i Jules Kounde, tant un com l’altre lesionats al bíceps femoral durant el partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei que el conjunt blaugrana va disputar dimarts contra l’Atlètic de Madrid.