FUTBOL
Llorenç Bonet presenta el seu llibre ‘Golden. El futbol de la terra’
L’escriptor i expert en gestió esportiva Llorenç Bonet (el Poal, 1973) va presentar ahir a la sala de la llibreria Abacus, acompanyat del periodista José Carlos Monge, Golden. El futbol de la terra, un assaig que proposa una lectura poc convencional del futbol i que està disponible en llibreries des del passat dia 18 de febrer, editat per Fonoll. Bonet planteja una aproximació antropològica, social i territorial al futbol.