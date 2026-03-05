MOTOCICLISME
Márquez, sobre Acosta: “El 2013 vaig guanyar el meu primer any”
Marc Márquez (Ducati), vigent campió de MotoGP, va recordar ahir que el 2013 “vaig guanyar el meu primer any” quan li van preguntar pel paral·lelisme amb Pedro Acosta (KTM) després del seu duel a Tailàndia. En un acte d’Estrella Galicia 0,0, també va explicar la “rara” punxada de diumenge i confia que la falta d’una Ducati al podi, 88 caps de setmana després, sigui una cosa puntual. “Cal construir i millorar”, va dir el nou vegades campió mundial, que va admetre que la retirada esportiva “és de les decisions més difícils que pot prendre un esportista”. Per la seua part, el pilot establert a Alcarràs Diogo Moreira (Honda), campió de Moto2 i debutant a MotoGP, va assegurar que aprèn “moltíssim” entrenant amb Marc i Àlex Márquez, malgrat que reconeix que encara li falta experiència en la categoria reina. A més, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, va admetre que és “difícil” que es disputi el GP de Qatar el 12 d’abril pel conflicte a l’Orient Mitjà, encara que no va voler confirmar la cancel·lació de la cita.