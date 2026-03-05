Un punt massa car
El Lleida tanca la taula després d’empatar contra el Vic en un duel directe en el qual va perdre Rusi per lesió i Viladegut, expulsat, per sanció. El col·legiat perdona una roja visitant al minut 25
El Lleida va empatar ahir sense gols davant del Vic en un duel directe que va deixar insatisfets tots dos conjunts, tot i que el cert és que cap dels dos no va fer prou mèrits per decantar la balança. Amb aquest punt, els de Cortés en retallen un respecte a la zona de salvació i se situen a tres, malgrat que perden l’average particular davant del Vic després del 2-1 de l’anada, circumstància que els deixa en l’última posició de la taula.
Però les males notícies per als lleidatans no acaben aquí, perquè Rusi va deixar el camp amb una lesió aparentment greu i l’actuació arbitral va deixar motius de sobra per a l’enuig, ja que el col·legiat no va tenir la valentia ni el criteri suficient per mostrar la segona groga al visitant Coromines al minut 25, però sí que la hi va ensenyar a Viladegut al 70, deixant els blaus amb deu i obligant-los a resistir per segellar el punt.
El partit, seguit per més de dos mil persones, va començar amb els locals assumint el pes i traient la pilota des de darrere. El Lleida no va estar còmode exercint aquest rol, sobretot en el primer temps, encara que Russo ho va intentar en un parell de jugades individuals, la primera al minut 5. Manel, per part dels visitants, va ser l’home a vigilar pel darrere blau. L’acció més destacada del primer temps va ser l’expulsió perdonada a Coromines després d’una entrada dura i tardana sobre Alegre, tot just dos minuts després de rebre la primera targeta. Una roja abans de la mitja hora hauria canviat el transcurs del partit, i, ben sabedor d’això, el tècnic Carrascal va substituir el jugador pocs minuts després.
A la segona meitat, el Lleida es va emportar la pitjor notícia de la setmana. Rusi es va lesionar el genoll en una acció individual i va haver de ser retirat en llitera del terreny de joc. Sens dubte, una baixa capital per a l’ecosistema de Cortés i tot apunta que es tracta d’una lesió de gravetat. Pau Russo i Tumani, a través de la pilota aturada, van incomodar el porter Mora, encara que sense gaire perill.
Les opcions de victòria dels lleidatans es van esfumar després de quedar-se amb deu per l’expulsió de Viladegut, al veure la segona groga en una falta clara. Per la seua reacció, va fer la sensació que el jove saguer d’Aitona desconeixia la primera amonestació, mostrada en el primer temps. En els minuts finals, Cortés va donar entrat Escobedo, que va signar una bona actuació a les accions defensives que li va tocar intervenir, i a punt va estar d’anotar un gol. El Lleida va resistir bé, tot i que va estar a prop de complicar-se la vida amb una curta cessió de Boaz cap al seu porter que va resoldre Satoca negant l’un contra un al davanter rival a les portes de l’afegit.
Un punt molt car en la classificació davant d’un rival mediocre i, a més, perdent Rusi i Viladegut per a diumenge contra el Peralada.
“Aquest any és un acte de resiliència cada dia, però ens salvarem”
Malgrat comparèixer amb un to certament amarg, Jordi Cortés va voler treure les coses positives de l’empat. “Portem cinc punts més que a hores d’ara de la primera volta, hem deixat la porteria a zero jugant amb un menys i hem retallat un punt al descens”, va dir el tècnic blau, que es va acomiadar de la sala de premsa deixant clar que “ens salvarem”. “Em sap greu per la gent, perquè ficar 2.185 persones un dimecres és un espectacle. Només puc donar les gràcies, perquè aquesta temporada és un acte de resiliència cada dia.” A més, va lamentar que “l’àrbitre s’estalvia la segona groga a Coromines, que és igual que la de Viladegut”.