SEGRE

ESCACS

El Sant Isidre de Montoliu, primer líder de la Lliga Adejo

Una imatge de la competició.

Una imatge de la competició.

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Sant Isidre de Montoliu es va convertir en el primer líder de la dotzena edició de la Lliga Escolar d’Escacs Adejo després d’imposar-se en la jornada inaugural celebrada el 27 de febrer a l’Escola La Mitjana de Lleida. La competició va arrancar amb una destacada participació, ja que un total de nou equips, formats per quatre integrants cada un i procedents de diferents punts del territori lleidatà, es van citar en aquesta primera trobada.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking