ESCACS
El Sant Isidre de Montoliu, primer líder de la Lliga Adejo
El Sant Isidre de Montoliu es va convertir en el primer líder de la dotzena edició de la Lliga Escolar d’Escacs Adejo després d’imposar-se en la jornada inaugural celebrada el 27 de febrer a l’Escola La Mitjana de Lleida. La competició va arrancar amb una destacada participació, ja que un total de nou equips, formats per quatre integrants cada un i procedents de diferents punts del territori lleidatà, es van citar en aquesta primera trobada.