FUTBOL
La tornada de Messi marca el primer debat
Laporta nega que bloquegés el seu fitxatge el 2023 com assegura Xavi Hernández
Joan Laporta i Víctor Font van elevar ahir el to de la campanya electoral a la presidència del Barça en un tens debat, el primer dels dos que estan previstos i en el qual es van embardissar pel projecte esportiu, l’acord amb Nike i les palanques que va aprovar la junta directiva anterior, a banda de l’impacte que van causar les declaracions de l’exentrenador Xavi Hernández acusant l’expresident de boicotejar el retorn de Leo Messi el 2023.
Aquest primer cara a cara, organitzat pel Grup Godó, va durar més d’una hora i mitja i va estar marcat pels retrets constants entre els dos candidats. Les declaracions de Xavi, que va assegurar en una entrevista a La Vanguardia que va ser Laporta qui “va tirar enrere” la incorporació de l’argentí perquè “si tornava li declararia la guerra i no podia permetre-ho”, van marcar l’inici del debat, unes paraules a què l’expresident va respondre que no el va fitxar perquè la seua tornada comportava “molta pressió” per a ell. “Xavi em va comentar a mitjans de març del 2023 que Messi volia tornar, però Jorge Messi em va dir al maig que tindria massa pressió i que preferia anar a Miami.”
A més, va replicar a Xavi i va dir que entén que el tècnic pugui sentir-se molest perquè “amb els mateixos jugadors Xavi perdia i Flick guanya”.
Laporta també va acusar Font de mentir. “Has dit que ens convertiríem en una societat anònima. És una mentida. Has mentit que jo reparteixo carnets de bons i mals barcelonistes. Jo no he dit res d’això. Si posem el Barça a les teues mans, que ets un tecnòcrata, el que passarà és que tornarem a estar arruïnats”, va asseverar.
El seu opositor va replicar a l’expresident i va dir que “el monopoli del Barça al cor no el tens. Jo el tinc al cap i al cor. El que t’asseguro és que jo a la cartera el Barça no el porto ni el portaré mai”.
Després de la primera pausa, el conductor del debat, Jordi Basté, va preguntar a Font sobre aquesta última afirmació i el líder del moviment Nosaltres va puntualitzar que ell no viurà del Barça si és president. I, després d’això, Laporta va tirar d’ironia: “Aquest deu ser el moment en què l’ordinador del senyor Font li diu que Laporta saltarà. No saltaré per una mentida que et desacredita per ser president del Barça. Aquestes insinuacions tenen molt mala fe. Si creus que visc del Barça, ho has d’explicar. Jo no insinuo.”
També hi va haver discrepàncies quant al projecte esportiu. “Treure Deco de l’estructura esportiva provocarà que Hansi Flick no estigui a gust”, va dir Laporta, que va opinar que el coneixement de l’actual director esportiu és “incomparable” amb el que tenen “junts” els tres homes de forts de l’altra candidatura en l’àrea esportiva.
“El que diu Laporta sobre Flick és fer el que va fer a la campanya anterior amb Messi”, va comentar Font, que va recordar que l’entrenador alemany “és ocupat del FC Barcelona” i que l’entitat “està per sobre del seu president”.
El Barça vol repetir triomf a St James’ Park
El FC Barcelona visita avui (21.00 hores) el Newcastle a St James’ Park en l’anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, en un primer duel d’eliminatòries per als blaugranes en un feu que, no sense bastants problemes, van assaltar a la Fase Lliga i que els arriba en un bon moment malgrat continuar tenint baixes de pes.Hansi Flick va avisar del potencial del conjunt anglès i va demanar màxima concentració. “El Newcastle juga bé, pressionarà un contra un, és ràpid en atac, hem de defensar molt bé amb orgull i valentia. Els dos partits compten. Ja ho vam veure davant de l’Atlètic en Copa. Hem d’anar amb compte i ho farem. Hem de jugar amb la nostra filosofia i mostrar-la al món”, va assenyalar el tècnic alemany, que va recordar el duel davant de l’Atlètic a la Copa. “N’hem parlat i hem analitzat aquell partit. De forma molt honesta, no vam defensar com a equip com volíem, alguns jugadors no van fer un bon treball en defensa. A casa, en canvi, tots defensaven, tots amb la distància necessària, tots pressionant quan cal. Si no poses pressió és difícil defensar”, va assenyalar Flick, que d’altra banda no va voler entrar a valorar les recents declaracions de Xavi Hernández i es va limitar a assenyalar que “sé la veritat i me la quedo per a mi”.