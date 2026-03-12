MOTOCICLISME
Aleix Ginés fitxa per Italika Racing per córrer l’Estatal
Amb l’escuderia Pons Motosport, amb el repte d’estar al Mundial en dos anys
El lleidatà Aleix Ginés, de 15 anys, afrontarà la seua segona temporada en el Campionat d’Espanya de superbikes, en la categoria Supersport 300, enrolat a l’equip Pons Motosport i sota l’estructura mexicana d’Italika Racing, un dels punters de la graella. Arranca així un projecte a tres anys vista que té com a culminació fer el salt al Mundial d’SBK el 2028.
Malgrat que la passada campanya va quedar fora del top 10 al no poder disputar les dos últimes curses per falta de pressupost –anava novè fins llavors–, les seues actuacions no van passar desapercebudes i va acabar convencent els responsables de l’escuderia mexicana, que no van dubtar a contractar-la per a un projecte a llarg termini. “Estic molt content perquè no m’ho esperava, la veritat. Era un equip que ja la passada temporada tenia com a referència, i el fet que hagin vingut ells a fitxar-me em fa encara més il·lusió”, va explicar el pilot de Mollerussa.
Ginés correrà aquest any tot el campionat estatal d’SBK, en la categoria Supersport 300, pujarà a la cilindrada 600 el 2027, alternant amb alguna prova del Mundial, i al 2028 la idea és que faci ja el salt al Campionat del Món absolut. La temporada arranca aquest cap de setmana amb els tests oficials al circuit de Jerez, on el certamen començarà set dies després. El seu objectiu a l’inici és adaptar-se a la nova moto, ja que canviarà la Yamaha R3 per una Kawasaki 400.
“De potència són semblants, però suposa un canvi molt radical quant al xassís, ja que la moto pesa i es mou més. No obstant, si tinc una bona adaptació, puc estar lluitant per estar al top 5 en cada cursa”, va asseverar Ginés.