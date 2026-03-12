Cortés: "Ens estem partint la cara per aquest escut"
El tècnic del Lleida CF admet que a l’equip se li estan acumulant els problemes, però espera una reacció dissabte davant el Cerdanyola
El tècnic del Lleida CF, Jordi Cortés, va resumir la difícil situació que viu el seu equip amb el refrany "a gos flac, tot són puces", abans d’un partit clau aquest dissabte davant el Cerdanyola, en el qual no podrà comptar amb el seu centre del camp titular (Sasha, Silva i Rusi).
Tanmateix, va defensar per tots els mitjans la seua plantilla, a qui va definir com a "herois", que "s’estan partint la cara per aquest escut cada diumenge, i aquesta setmana ho tornarem a fer". Encara que es va mostrar comprensiu amb la frustració de l’afició, va recordar que "no és el moment de recriminar-se res. Hem d’estar tots junts".
Amb l’equip a cinc punts de la salvació, que marca el Cerdanyola, rival d’aquest dissabte, Cortés va reconèixer que l’inici de la setmana "va ser dur", però va demanar a la plantilla que "no es rendeixi, perquè mentre hi hagi vida hi haurà esperança".
Malgrat les dificultats per fer l’alineació per les baixes, el tècnic de Balaguer va destacar que ha posat el focus en "què millorar respecte als últims partits a casa davant Vic i Can Vidalet (sengles empats a zero)" ja que espera un partit similar davant un rival que voldrà sortir al contraatac.
Malgrat la importància del xoc, va voler deixar clar que "si guanyem, tornarem a veure la salvació molt a prop, però si no ho aconseguim, hi continuaran havent partits perquè surtin els números".