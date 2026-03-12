Rubén López: "Veig l’AEM en el millor moment des que vaig tornar"
El tècnic de les lleidatanes es mostra convençut que "si mantenim el nivell" aconseguiran un triomf vital davant de l’Europa
L’entrenador de l’AEM, Rubén López, es va mostrar convençut que el seu equip "està en el millor moment" des que va tornar a la banqueta lleidatana, abans de tornar a la competició, després de dos setmanes d’aturada, amb tres duels directes en tot just una setmana. El primer serà diumenge davant de la CE Europa i el tècnic va assegurar que “si l’equip dona el seu nivell, estic convençut que guanyarem”.
López va destacar que l’aturada ha permès descansar i "treballar aspectes tàctics que des del principi vaig dir que podíem millorar". A més, va valorar positivament l’actitud de les futbolistes i també la fam competitiva. "Tornant de Càceres, on vam perdre, les jugadores ja volien jugar el següent partit. Les veig molt animades i si guanyem tindrem opcions", va afegir
De fet, va posar èmfasi en què, malgrat que la salvació estigui a tres punts, "des que soc aquí hem fet bons números, que ara ens permeten lluitar per la salvació. Per això és important mantenir aquesta línia i no afegir pressió, perquè ja sabem que els partits són importants."
Sobre el rival, l’entrenador va definir l’Europa com "un equip perillós i amb molts recursos ofensius". Va destacar que compta amb "jugadores ràpides i dinàmiques en atac i que pot alternar el joc combinatiu amb transicions ràpides".
Finalment, el tècnic va fer una crida a l’afició de Lleida perquè vagi al partit i doni suport a l’equip en aquest moment de la temporada. "Lleida és una ciutat de futbol i aquest any ho estem passant malament i necessitem el suport de la gent. La gent que no ha vingut mai al futbol, que vingui i provi; si no li agrada, que no torni més. Però diumenge necessitem l’afició. Nosaltres ens deixarem tot perquè Lleida tingui com a mínim un any més un equip en aquesta categoria", va assenyalar.