BÀSQUET
Albert Aliaga seguirà de president del Força Lleida
Ahir va acabar el termini i la seua era l’única candidatura que s’havia presentat al tancament de l’edició. El dia 22, eleccions tot i que hi hagi un sol candidat
Albert Aliaga seguirà al capdavant del Força Lleida tret de gir inesperat d’última hora. L’actual dirigent és l’únic que ha presentat candidatura a les eleccions a la presidència del club per als propers sis anys, el termini de les quals va finalitzar la passada mitjanit. Al tancament d’aquesta edició no s’havia registrat cap altra llista alternativa, encara que el club no va fer cap comunicat oficial en aquest sentit.
Aliaga forma part de la junta directiva des de l’estiu del 2016 i va accedir a la presidència el 9 de juliol del 2020, al prosperar la moció de censura presentada per la gran majoria dels directius contra el llavors president, Félix González. Des d’aquell moment ha encapçalat el projecte en una etapa marcada pels èxits esportius i socials, aconseguint un històric ascens a la Lliga ACB.
Malgrat que únicament s’hagi presentat una candidatura, el procés electoral tirarà endavant tal com estableixen els estatuts. El primer pas serà el període de presentació d’al·legacions, que estarà obert entre el 13 i el 16 de març.
Aquestes hauran de ser estudiades per la junta electoral, formada pels vicepresidents Pep Castarlenas i Toni Cudós, a banda del secretari Juan Biurrun, que resoldrà el dia 17. Posteriorment s’obrirà un termini per a la presentació de recursos entre el 18 i el 20 de març.
Una vegada s’hagin superat aquestes fases, les eleccions, que seran un simple tràmit, se celebraran el dia 22 de març, una hora abans de l’Hiopos-Joventut.
En els comicis podran participar els setze socis que formen part actualment del club. A part dels esmentats Aliaga, Castarlenas, Cudós i Biurrun, també es podran presentar altres membres de l’anterior junta, María Alba Zaragoza, Josep Antoni Gómez, Jaume Ramon, Francesc Armengol i Andreu Cabezudo, així com tres dels socis fundadors que actualment no en formen part: l’expresident Félix González, Pere Pauné i Francesc Ojeda.
Al cens de socis també figuren incorporacions recents, entre elles Sisco Pujol, actual directiu del FC Barcelona, i Roland Vigatà, vinculat al grup empresarial Asysum.