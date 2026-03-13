MOTOCICLISME
Intercanvi d’acusacions entre la Catalana i l’MC Segre per un Estatal
El Moto Club Segre i la Federació Catalana de Motociclisme s’han tornat a creuar acusacions, ara arran del Campionat d’Espanya d’autonomies de motocròs que l’ens federatiu volia que se celebrés al circuit El Bosquet de Ponts.
La negativa del club a organitzar-lo, ja que hauria provocat un elevat dèficit, va provocar la resposta ahir de la Catalana, que va acusar el club de comunicar-ho tard, quan no hi havia temps per buscar una alternativa.
Segons va explicar ahir l’MC Segre en un altre comunicat, des de la proposta feta per la Catalana el mes d’octubre van passar gairebé tres mesos sense cap altra comunicació per part de la federació autonòmica, i no és fins al gener que es reprenen les converses, ja amb la Federació Espanyola, que fins i tot inspecciona el circuit de Ponts i detalla tots els costos de la seua organització. El club es va agafar un temps per valorar-lo i va arribar a proposar una reducció de costos anul·lant els drets federatius, a la qual cosa l’RFME es va negar. Al final, el club no va tenir més remei que renunciar a l’Estatal per falta de finançament.