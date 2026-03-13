NATACIÓ
Jordi Carrasco aconsegueix un or i Noa Priego es penja la plata
Els lleidatans Jordi Carrasco (CN Sabadell) i Noa Priego (CN Tàrrega) es van emportar les seues dos primeres medalles en el Campionat d’Espanya Júnior que se celebra a Sabadell, juntament amb l’Absolut, des de dimecres fins diumenge. Carrasco va ser or ahir en els 400 estils masculins entre els nascuts el 2009 i 2010, encara que ho va aconseguir d’una forma particular, ja que va participar en la final absoluta. Va ser sisè amb un temps de 4:27.84, que li va valer l’or en la seua categoria, davant de Marcos San José, l’altre nadador de la seua categoria que va assolir la final A, en la qual va ser vuitè (4:31.35). Per la seua part, Priego va ser plata de l’any 2010 a la final dels 200 braça femenins (2:35.21), disputada en la jornada inaugural, més d’un segon darrere de la campiona Paula Medina (2:34.00). En la mateixa prova, però a nivell absolut, va participar Emma Carrasco (CN Sant Andreu), que va acabar quarta (2:28.39). Alba Vázquez es va endur l’or (2:26.07), Aina Fernández va ser segona (2:27.45) i Lucrezia Mancini, tercera (2:28.11).