FUTBOL
L’At. Lleida acabarà la Lliga al Farrús
Es juga la permanència en les vuit jornades que falten
L’Atlètic Lleida no tornarà a trepitjar el Camp d’Esports, almenys durant la present temporada. Malgrat que el club encara no ho ha fet oficial, ja ha pres la decisió de tornar al Ramon Farrús de forma permanent fins que acabi la Lliga a causa del pèssim estat en el qual es troba el terreny de joc del coliseu lleidatà. De fet, l’equip ja va jugar puntualment diumenge passat davant del Poblera, segon classificat.
El quadre de Cappont es juga la permanència en les vuit jornades que queden, de les quals tres les afrontarà com a local, davant dos rivals directes com el València Mestalla i Eivissa, i contra l’Alcoià. Ara mateix es troba a set punts de sortir del play-out i a vuit de la salvació, una situació que el tècnic, Jordi López, va reconèixer que és complicada de suportar, encara més després de perdre l’últim partit.
“Després de no poder guanyar ni puntuar veus que queda una jornada menys per retallar la diferència i és una realitat que hem d’assumir i afrontar.” Va destacar que ho han de fer “fent un pas endavant i sent valents”.
El tècnic de l’Atlètic Lleida va reconèixer que “quan no guanyes apareixen més dubtes, és la llei del futbol. Quan guanyes, tot és molt bonic i quan perds tot és un desastre, però hem de ser competitius”.
Això és el que va demanar al seu equip de cara al duel d’aquest diumenge al camp de l’Atlètic Balears, que és el tercer classificat.
“És un equipàs. Està en aquesta situació pel nivell que tenen. És un equip amb una capacitat individual molt bona i una idea de joc molt consistent, amb diferents registres. La dificultat és màxima, però nosaltres jugarem les nostres cartes i confiem molt en nosaltres i en la capacitat que té aquest equip per competir”, va dir.
“És cert que els resultats no s’estan donant, però l’equip està competint molt bé. Ens està pesant la situació, però diumenge tornem a tenir una altra oportunitat”, va apuntar el tècnic.