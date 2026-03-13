Mor l'empresari i expresident del FC Barcelona Enric Reyna
El constructor va ser president de l'Associació de Promotors de Barcelona durant més de tres dècades
L'expresident del FC Barcelona i empresari immobiliari Enric Reyna ha mort aquest divendres a 85 anys, segons consta a les comunicacions oficials del tanatori de les Corts. Reyna va accedir a la presidència del Barça el 12 de febrer del 2003 després de la renúncia al càrrec de Joan Gaspart, i va estar al capdavant de l'entitat fins al mes de maig, quan va assumir el relleu una gestora, prèvia a la victòria electoral de Joan Laporta d'aquell mes de juny. El promotor immobiliari va ser president de l'Associació de Promotors de Barcelona durant més de tres dècades, càrrec que va deixar el 2012, tot i que continuava sent-ne president d'Honor. Era el propietari de la companyia hotelera Amrey Hotels i d'InmoBCN Impuls.
En una publicació a X, Foment del Treball ha lamentat el traspàs i ha ressaltat Reyna com a "figura clau" del sector de la construcció a Catalunya. "Inquiet i humanista, va deixar empremta també a MC Mutual i Oncolliga", escriu la patronal. Reyna, de fet, va ser membre del comitè executiu i la junta directiva de Foment del Treball durant diversos anys. També ha mostrat el seu condol a X el FC Barcelona.