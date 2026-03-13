FUTBOL
Òmnium i el CF Pardinyes impulsen l’ús del català
En dos equips de l’entitat durant els entrenaments i els partits
Òmnium Cultural i el CF Pardinyes han engegat el repte 30 dies entrenant en català, una iniciativa per impulsar l’ús social del català en els entrenaments, partits i espais de relació vinculats amb el club. El repte començarà aquest mes de març i s’allargarà fins a l’abril amb la participació de dos equips del club. Amb aquesta iniciativa, les dos entitats volen explorar noves formes de situar la llengua com una eina de cohesió i de treball en equip dins del món de l’esport. El repte també es planteja com una experiència pilot, amb la voluntat que aquesta metodologia es pugui replicar en clubs de tot el país i en diferents disciplines esportives.
L’acord de col·laboració entre les dos entitats es va formalitzar dimecres passat i s’emmarca dins del projecte d’Òmnium Cultural per enfortir l’ús del català en l’esport, un dels principals espais de socialització entre nens i joves.
El repte compta amb la participació de dos equips del CF Pardinyes: un de masculí de 9 i 10 anys i un altre de femení de 17 i 18 anys. Els jugadors i jugadores definiran conjuntament uns objectius per augmentar l’ús del català dins de l’equip durant els entrenaments, al vestidor o durant els partits, i intentaran mantenir-los durant, com a mínim, un mes.
Generar inèrcies positives
Aquesta iniciativa parteix d’una metodologia pensada per trencar inèrcies lingüístiques ja establertes i generar-ne de noves d’una manera positiva. En lloc d’impulsar canvis des de fora, el repte es construeix a partir del consens del mateix equip, que defineix els seus objectius i els assumeix col·lectivament.
Aquest enfocament facilita que el canvi se senti com a propi i natural i ajuda a consolidar nous hàbits sostenibles a llarg termini.
En cas d’assolir el repte, els equips obtindran una recompensa vinculada al projecte, que inclourà, entre d’altres, una masterclass amb referents del món del futbol.
El Pardinyes ja ha impulsat anteriorment iniciatives inclusives com la col·laboració amb el projecte Futbol Inclusió, que permet a usuaris de la Fundació Ilersis i la Fundació Aspros entrenar i disputar partits amb els colors del club.