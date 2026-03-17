Tàrrega renova la cúpula del pavelló per 47.221 euros
L’ajuntament de Tàrrega està fent la renovació de la cúpula del Pavelló Municipal d’Esports, una actuació destinada a modernitzar l’equipament i millorar-ne l’eficiència energètica després de gairebé quatre dècades d’ús amb una inversió de 47.221 euros. La coberta original, instal·lada el 1986, presentava un notable deteriorament.
Els operaris han retirat l’antiga cúpula i estan instal·lant una nova estructura de policarbonat d’última generació, que permetrà millorar l’aïllament tèrmic de l’edifici i optimitzar-ne el consum energètic. També s’han executat altres millores, com la instal·lació de 36 plaques fotovoltaiques i un tractament d’impermeabilització a la coberta per solucionar les filtracions d’aigua. Paral·lelament, el consistori ha iniciat la segona fase del projecte energètic amb la instal·lació de 180 panells solars més al recinte del Parc Esportiu. El conjunt de millores ascendeix a 158.796 euros i compta amb suport de la Generalitat.