El judici d'Albert Esteve: es manté la petició de presó mentre que l'expresident nega el presumpte frau
L'expresident del club Lleida Esportiu ha afirmat que no tenia voluntat d'incomplir la normativa laboral, mentre que Inspecció de Treball constata que el club va "obstruir" la investigació
Albert Esteve ha negat en el judici d'avui al matí haver comès frau. L'expresident del Lleida Esportiu, acusat per presumpte frau a la Seguretat Social, ha afirmat que no pretenia incomplir la normativa laboral.
Un sotsinspector de la Inspecció de Treball ha denunciat que l'entitat va obstruir la seva investigació, però que han pogut corroborar que l'expresident del club de futbol lleidatà no donava d'alta a jugadors o declarava jornades de treball inferiors a les reals.
La Fiscalia manté la petició de 6 anys de presó per haver defraudat 828.000 euros amb aquestes irregularitats entre el 2024 i el 2018. També manté la indemnització a la Seguretat Social de l'import que presumptament va defraudar i una multa que triplica la quantitat. Així mateix, ha mantingut que durant 6 anys no obtingui subvencions públiques o acollir-se a beneficis fiscals.
Inspecció de Treball ha explicat que va haver d'accedir a les oficines del Camp d'Esports amb la Guàrdia Civil per la falta de col·laboració de l'entitat. Va calcular el presumpte frau a través dels contractes professionals i d'estimacions d'hores de treball a partir dels minuts jugats dels futbolistes, els entrenaments i les hores de concentració.
Va detectar casos d'algun jugador que mentre jugava partit amb el club cobrava l'atur al mateix temps. Algun altre jugador tenia estipulat un salari de jornada completa, però la base de cotització no constava amb la mateixa informació.
La defensa ha admès una possible infracció administrativa, negant l'existència d'un delicte penal amb l'argument que el club donava d'alta i pagava un sou als jugadors professionals i pagava compensacions econòmiques als 'amateurs'. Esteve ha declarat que no volia defraudar, que mai s'havia encarregat dels contractes i que el club estava fiscalitzat per la federació.
El judici ha quedat vist per a sentència.