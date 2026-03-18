Comença el judici a Albert Esteve pel presumpte frau de 900.000 € a la Seguretat Social
L’Audiència de Lleida acull aquest dimecres el judici contra l’expresident i expropietari del club blau, Albert Esteve, que s’enfronta a una petició de sis anys de presó. La Fiscalia l'acusa d'haver defraudat la Seguretat Social mitjançant irregularitats en els contractes de 90 treballadors.
Una trama de quotes impagades i contractes sota sospita
Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, Albert Esteve, actuant "amb ànim de defraudar", va ordir un sistema per estalviar-se el pagament de les cotitzacions reals entre el setembre de 2014 i el febrer de 2019. L'import total del frau ascendiria a 893.455 euros.
Les investigacions, que van derivar en el mediàtic escorcoll de la Guàrdia Civil al Camp d'Esports l'octubre de 2021, apunten a diverses pràctiques il·legals, com altes inexistents de jugadors, cotitzacions a la baixa declarant bases salarials i jornades laborals molt inferiors a les que realment es duien a terme o contractes curiosos, com futbolistes que figuraven com a "analistes" o fins i tot contractats a través d’empreses de maquinària industrial.
Penes de presó i multes milionàries
A banda de la pena de sis anys de presó, la Fiscalia reclama una alta sanció econòmica. Sol·licita que Esteve sigui multat amb el triple de la quantitat defraudada, xifra que arriba als 2.680.366 euros, a més de l'obligació de retornar íntegrament el deute de prop de 900.000 euros a l'administració.
L'origen: la denúncia dels jugadors
El cas va agafar volada arran de la denúncia de sis exjugadors que van assegurar que les seues firmes en els contractes havien estat falsificades. Aquest fet va desencadenar la intervenció de la Inspecció de Treball i la Guàrdia Civil, que va acabar precipitant la sortida dels germans Esteve de la gestió del club el gener de 2022.